UDINE Le scuole chiuse da quasi un mese, causa epidemia da Coronavirus, hanno fatto capire esattamente agli istituti e famiglie del Friuli Venezia Giulia il ruolo che ha l'infrastruttura informatica per realizzare la didattica a distanza. Se non c'è connessione Internet o se questa fa ancora a pugni con una velocità e una tenuta dei collegamenti all'altezza della mole di dati che si dovrebbero far viaggiare, tutto diventa più difficile e discriminante. È a partire da questo scenario che la Regione ieri ha deciso di imprimere l'acceleratore affinché tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia possano essere dotate di banda larga, cioè un'autostrada tra le più performanti (a velocità di un gigabit al secondo) oggi disponibile per le connessioni digitali

Su proposta dell'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen e dell'assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, è stato dato il via libera a un investimento di 4,7 milioni, che assicurerà l'attivazione della banda larga in tutte le scuole superiori, nel 58% delle scuole medie, nel 48% delle scuole primarie a nel 47% di quelle dell'infanzia. A questa cifra si sommeranno 2,5 milioni per il collegamento delle sedi della pubblica amministrazione, per uno stanziamento complessivo, quindi, di 7,2 milioni.

Con questo atto la Regione autorizza quindi Insiel ad avviare le attività di progettazione e realizzazione del collegamento alla rete. «Il Covid-19 hanno affermato Rosolen e Pizzimenti - lascerà in eredità situazioni molto delicate. Temporeggiare sarebbe un errore, rischieremmo di acuire criticità già presenti. Nel comparto dell'istruzione, con infrastrutture adeguate, potremo superare lo scoglio degli spostamenti non necessari, agevolare l'attività degli insegnanti e aumentare lo standard qualitativo del servizio erogato ai ragazzi».

L'intervento previsto contempla più fasi e integra il piano regionale Erme e quello nazionale per la Bul, la Banda ultra larga. «La prima fase ha specificato Pizzimenti -, la più immediata, contempla un potenziamento della connettività per 53 sedi scolastiche, che potranno beneficiare di un accesso a Internet centralizzato e a un netto miglioramento della navigazione, che passerà da 100 Mbps a 1 Gbps». Il secondo passo prevede «il miglioramento della connettività in 120 sedi scolastiche di 18 Comuni», ha sintetizzato l'assessore.

Saranno interessati Trieste, Udine, Brugnera, Cervignano, Cividale, Codroipo, Gemona, Gorizia, Gradisca, Latisana, Monfalcone, Palmanova, Sacile, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Spilimbergo, Tolmezzo. «Progressivamente ha concluso Pizzimenti si raggiungerà un risultato adeguato alle esigenze del 2020». Esigenze cui non tutte le famiglie della regione, però, sono ancora in grado di rispondere, perché impossibilitate ad accedere ad un collegamento Internet in fibra.

Succede nei territori in cui questa opzione non è stata ancora resa possibile per i privati. Nell'elenco sono comprese anche aree del centro geografico della regione, non lontane dai centri abitati o periferiche rispetto alle principali arterie di comunicazione. Un «digital divide» che rischia di diventare ancora più penalizzante se le scuole si rafforzano come sorgente di didattica a distanza. Il 25 febbraio scorso, l'assessore regionale ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, ha presentato al Comitato italiano per la Banda ultra larga un documento in cui la Regione ha detto «no a qualsiasi ipotesi di ulteriori ritardi nella realizzazione del piano diffusione e piena disponibilità a gestire autonomamente i tratti che Open Fiber non è in grado di ultimare nei tempi stabiliti».

