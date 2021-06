Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIENTEUDINE Il Pd ha presentato una proposta di legge per regolare il proliferare degli impianti fotovoltaici a terra. «La sfida delle energie rinnovabili è fondamentale, ma non può essere vinta a discapito del suolo oppure occupando centinaia di ettari di natura e terreno agricolo. È questo il rischio che corre la nostra regione, se non governa domande di nuovi impianti che già ora sarebbero pari a oltre mille ettari». Lo afferma in...