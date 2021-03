«Il virus nella nostra Regione corre a velocità doppia che nel resto d'Italia, in alcune giornate della scorsa settimane abbiamo avuto più contagi e vittime dell'intero Veneto che conta quattro volte la nostra popolazione: credo che qualche domanda dovremmo proprio farcela, senza che venga sminuita a polemica», ha detto il segretario Pd Cristiano Shaurli osservando il monitoraggio della Fondazione Gimbe.da cui emerge che il Friuli Venezia Giulia è la Regione con il maggior numero di nuovi contagi in Italia nell'ultima settimana, con un +38% rispetto al +18% nazionale.

«Certo la sfortuna, certo la popolazione anziana ma - obietta Shaurli - raccontare che stiamo andando bene nei vaccini non basta proprio, anzi dovrebbe far sì che i nostri numeri siano migliori di altri territori e indurci a un minimo ottimismo. Purtroppo è l'esatto contrario, e politicamente e scientificamente, qualche risposta servirebbe, ai cittadini prima di tutto, senza che ciò disturbi o infastidisca chi è al comando», ha detto.

«Prosegue l'opposizione costruttiva del segretario regionale del Pd, Cristiano Shaurli, che non perde occasione di parlare a sproposito nei momenti di difficoltà per i cittadini, le famiglie e le imprese del Friuli Venezia Giulia, mentre preferisce tacere quando si tratta di riconoscere le azioni di buongoverno e gli sforzi messi in campo da questa amministrazione». Lo scrive, in una nota, il gruppo della Lega.

