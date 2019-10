Sgominata la banda di romeni che svaligiava gli outlet

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARRESTI UDINE Avevano messo a segno furti in diversi outlet, in Italia e all'estero, collezionando capi di vestiario di marca per oltre 7 mila euro, ma sono stati incastrati e arrestati dai Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Gradisca d'Isonzo. In manette cinque persone, con accuse di furto aggravato continuato in concorso. I malviventi sono stati incastrati grazie all'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine e denominata Outlet 2019, volta alla prevenzione e repressione dei reati predatori ai...