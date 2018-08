Sfondano il bar col furgone rubato alle pompe funebri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SPACCATAUDINE Hanno sfondato la porta del bar utilizzando come ariete un furgone appena rubato alle onoranze funebri, ma sono stati messi in fuga dal sistema di allarme del locale. Il tentativo di spaccata è fallito così la scorsa notte a Codroipo, nel bar Da Teto, preso di mira per la seconda volta nel giro di tre settimane. Erano circa le 3 quando i malviventi sono entrati in azione con l'insolito ariete, rubato poco prima dalla sede delle onoranze Fabello. Il sistema di allarme del locale è entrato subito in funzione richiamando sul...