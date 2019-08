Sfida aeronautica, l'ateneo di Udine vola a Stoccarda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAUDINE L'ateneo friulano vola a Stoccarda per una sfida aeronautica ad alto livello. Un'esperienza da incorniciare per una ventina di studenti dell'università di Udine. Il team, infatti, è formata da tanti studenti di ingegneria meccanica ed elettronica dell'ateneo friulano: le due squadre di AeroUD dell'Università di Udine parteciperanno alla competizione aeronautica internazionale Air Cargo Challenge 2019 che si terrà a Stoccarda in Germania dal 13 al 16 agosto. I team, chiamati AeroUD The Beauty e AeroUD - The Beast, porteranno...