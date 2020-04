SETTORE IN CRISI

UDINE Spettacoli rimandati, eventi posticipati, festival e rassegne culturali che si faranno in data da destinarsi. La pandemia da Coronavirus ha azzerato i cartelloni di qualsiasi realtà per diverse settimane e forse anche per i prossimi mesi.

Un problema non indifferente, ma che non deve crearne un altro: una caterva di sovrapposizioni non appena ci sarà il via libera a una rinnovata vita sociale. È per evitare questo rischio che l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, ha già meditato di «organizzare, subito dopo Pasqua, appuntamenti con i soggetti dei diversi ambiti, al fine di ascoltare quali siano le loro intenzioni».

Sostanzialmente, un incontro esplorativo, perché «il dirigismo non mi piace», ma che tuttavia mira «a costruire insieme un calendario sinergico» per il post pandemia. Viceversa, «ci si farà del male l'uno con l'altro», perché alla lunga, è convinta Gibelli, le sovrapposizioni non giovano a nessuno.

LUNEDÌ UNA LETTERA

Già lunedì, comunque, l'assessore scriverà a tutti i soggetti beneficiari dei finanziamenti triennali. Obiettivo, «illustrare ciò che la Regione ha già fatto per rispondere alle conseguenze dell'epidemia e per spiegare ciò che il sistema delle Regioni ha chiesto allo Stato». Richieste avanzate con gli emendamenti al decreto 18/20 presentati proprio ieri al ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, nel corso dell'incontro a distanza che ha avuto con lui la Commissione della Conferenza delle Regioni, presieduta proprio da Gibelli. Un faccia a faccia di cui l'assessore si è detta «soddisfatta» sia come coordinatrice dei colleghi delle altre Regioni, sia come assessore del Friuli Venezia Giulia perché, allo stato dell'arte, la sintonia tra Regioni e Governo sembra esserci su tutta la linea. «Il ministro ha convenuto di creare un coordinamento tecnico tra ministero e Regioni per le scelte da farsi sul Fondo di emergenza spettacolo che ha una dotazione di 130 milioni, cifra che abbiamo chiesto di implementare», spiega Gibelli. Nelle aspettative delle Regioni, inoltre, ci dovrà essere «la garanzia di equa ripartizione delle risorse tra i settori dello spettacolo dal vivo e del settore del cinema e su base regionale».

FONDO PER I MUSEI

Il ministro ha poi ritenuto ammissibile la richiesta di «un fondo specifico per i beni culturali, includendo in esso il settore museale, con riferimento anche ai musei privati. Approfondiremo, invece, la presenza delle biblioteche». Le Regioni hanno chiesto ulteriori decreti legge con risorse aggiuntive, anche «se per ora non sono chiare le cifre complessive» su cui il Governo ragionerà. Un punto, però, è stato messo in chiaro: «I primi aiuti dovranno essere per i soggetti produttori di spettacoli che non beneficiano del Fus, il Fondo unico per lo spettacolo, e che, anche in Friuli Venezia Giulia, sono la maggior parte».

Il pacchetto degli emendamenti delle Regioni al decreto «Cura Italia» comprende misure a sostegno dei lavoratori, delle imprese, incentivi fiscali per chi farà erogazioni liberali e l'estensione dell'art bonus a tutti i settori della cultura. «Se tutte le richieste venissero accolte, avremmo una buona copertura rispetto alle necessità del mondo della cultura», sintetizza Gibelli, «confortata» dall'impegno di Franceschini che «cercherà di ottenere tutti i fondi necessari». Le misure sono volte «a mantenere vive tutte le realtà, per non doverci preparare ad affrontare un deserto», sostiene l'assessore.

GLI EMENDAMENTI

In sintesi, per il lavoro si chiede che le norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario ricomprendano anche i lavoratori dello spettacolo che hanno sottoscritto un contratto di lavoro entro il 23 febbraio; che la cassa integrazione sia per più di 9 settimane e che vi siano supporti per i lavoratori intermittenti, a chiamata, ai soci coop e riconosciuta la malattia per chi è in quarantena. Diverse le richieste a favore delle imprese. Non da ultimo, si è proposto di prevede, per i biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura acquistati e non utilizzati a causa dell'emergenza, l'emissione di un voucher per l'acquisto di nuovi ed analoghi biglietti.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

