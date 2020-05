SETTORE IN CRISI

UDINE L'impatto devastante del Covid 19 sulla vita dei cittadini ha toccato tanti ambiti e modificato spesso radicalmente abitudini e tradizioni che, a loro volta, di radici, ne avevano di ben salde.

Il momento è duro per tutti, dal punto di vista morale ed economico, e una delle ferite principali per il popolo friulano sarà di certo quella di non poter partecipare alle tanto amate sagre.

NIENTE ASSEMBRAMENTI

Il 2020 sarà ricordato con ogni probabilità per l'impossibilità di assaporare i momenti di festa, bere tagli con gli amici, gustare le eccellenze del territorio, ballare, divertirsi, tentare la sorte alle lotterie paesane e giocare nelle sagre. Sì, perché tutto questo è racchiuso nel tipo di manifestazione più apprezzata in Friuli, e non solo. Lo spettro di un'estate intera senza sagre è quasi concreto nelle sue fattezze, sebbene il lumicino della speranza cerchi di restare sempre acceso, come racconta Valter Pezzarini, presidente del Comitato Regionale Fvg dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia: «Da qui a giugno sono già state annullate le sagre in calendario, posticipando l'edizione al 2021: una scelta che abbiamo condiviso anche noi con Sapori Pro Loco, manifestazione enogastronomica del Comitato regionale che si sarebbe dovuta tenere il terzo e quarto fine settimana di maggio a Villa Manin».

Tra percorsi obbligati, distanziamenti anche all'aperto e limiti agli affollamenti, risulta impensabile al momento poter organizzare e gestire eventi che prevedono la partecipazione di migliaia e migliaia di persone.

GIÀ ANNULLATE

Alla sagra Sapori Pro Loco si aggiungono, solo per citarne alcune, anche quelle di Bertiolo, Casarsa della Delizia e Buttrio, dedicate ai vini friulani, e che non vedranno lo svolgimento dell'edizione 2020. La storica Sagra del Frico a Carpacco ha annullato l'evento in programma dal 7 al 16 agosto pochi giorni fa. Anche perché l'idea di provare a varare una manifestazione con cibo da asporto non è risultata attraente, proprio a fronte della mancanza del contatto e del calore umano che rende speciale la sagra: «Ricordiamoci che ci sono tanti ristoratori e loro famiglie che dipendono dalla vendita delle loro pietanze quando potranno riaprire: magari, nell'immediato futuro, sarà meglio sostenere loro con gli acquisti. Prima è fondamentale il recupero del tessuto produttivo, poi ci sarà tempo di tornare a organizzare eventi».

Si è trovata costretta a provare la versione d'asporto la sagra di Tamai di Brugnera, in essere al momento dell'avvento delle prime disposizioni, ma ha dovuto arrendersi alla quasi impossibile attuazione del concetto stesso.

VIA AD ALTRE INIZIATIVE

Le sagre alzano bandiera bianca, ma le iniziative dell'Unione delle Pro Loco non si fermano, e anzi provano a sfruttare un nuovo panorama dato dall'arrivo del Coronavirus: «Vedremo cosa sarà per la seconda parte dell'estate e l'autunno. Penso sia prematuro fare previsioni - sottolinea Pezzarini - e in ogni caso le nostre Pro Loco non sono solo organizzatrici di sagre: molte di loro si spendono anche per il territorio in cui operano, sistemando sentieri, parchi e aree naturali dove, quest'estate, forse sarà più facile trascorrere del tempo all'aria aperta e a distanza di sicurezza. Anche questo sarà un modo per le Pro Loco di essere attive: ci sono tante meraviglie da visitare in Friuli Venezia Giulia. Intendiamo proseguire in questa fase di supporto alla comunità come singole Pro Loco, mentre come Comitato regionale continuiamo nell'opera di supporto con i nostri uffici e nell'attività di formazione, svolta tramite videoconferenza, dei 46 giovani tra i 18 e i 28 anni che stanno svolgendo il Servizio civile universale in sicurezza da remoto».

PRONTI A RIALZARSI

Il colpo è duro da assimilare. Patate, prosciutto, cinghiale, vino, asparagi e tante altre specialità del territorio non verranno opportunamente celebrate nel prossimo futuro, ma i friulani sapranno aspettare tempi migliori per tornare alle arie di festa, che hanno da sempre scandito giorni, mesi e anni: «I friulani come hanno dimostrato dopo il terremoto sanno guardare al futuro con pragmatismo e fiducia - ricorda il presidente del Comitato Regionale dell'Unpli - rimboccandosi le maniche. Le Pro Loco faranno la propria parte, come condiviso da me con il resto del consiglio del Comitato regionale. Poi sarà la volta di ragionare su come sostenere il mondo delle Pro Loco, anche attraverso il dialogo con la Regione che non è mai mancato in queste settimane. Dobbiamo avere la forza di uscire uniti. Solo unendo le forze, le idee, i progetti possiamo guardare con fiducia al futuro».

Stefano Giovampietro

