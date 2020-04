La Carnia piange ancora una anziana vittima del coronavirus, Anna Zamparo, 91 anni originaria della frazione di Tausia, nel Comune di Treppo Ligosullo, è la settima vittima della casa di riposo Brunetti di Paluzza. Si è spenta la scorsa notte, inizialmente la donna era risultata negativa al primo tampone e positiva al secondo, ma non era fra quelle ritenute in condizioni più a rischio. Giovedì sera era in programma un contatto con la sua famiglia via skype, ma poiché dormiva, il collegamento non è stato effettuato. La situazione nella struttura della valle del But attualmente vede 114 ospiti accolti, 69 positivi di cui 2 ricoverati all'ospedale di Udine. 16 i positivi tra i dipendenti e 4 dipendenti positivi a seguito del prelievo sugli anticorpi Covid (ma negativi al tampone). Tutti gli interessati sono in isolamento domiciliare. L'equipe medica coordinata dal dottor Paolo Agostinis sta monitorando quotidianamente tutti i residenti in struttura, nella quale sono giunte apparecchiature diagnostiche portatili (ecografi) e ausili per l'ossigenazione e ventilazione, dove necessario. Sono presenti sintomatologie tenute particolarmente sotto controllo in una decina di casi: il contagio ha causato in 4 ospiti una condizione di polmonite, con diversi gradi di gravità. In altrettanti ospiti si riscontrano problematiche di saturazione e si è intervenuti con terapia e ossigenoterapia. Un paio presentano febbre e/o congiuntivite, ma senza destare particolari preoccupazioni. L'azienda sanitaria sta tentando di rafforzare l'organico sia infermieristico che assistenziale. tuttavia mancano all'appello almeno 6-8 operatori, la cui assenza costringe i presenti a una turnazione molto pesante. Ieri pomeriggio sono stati effettuati i tamponi su 45 anziani risultati negativi in precedenza e circa una ottantina di operatori.

