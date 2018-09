Settecento studenti rischiano di restare senza sostegno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASSISTENZAUDINE Sono oltre 700 gli studenti in regione che avrebbero diritto al sostegno e che, con l'avvio del nuovo anno scolastico, rischiano di non avere il supporto per tutte le ore che sarebbero dovute. Tutto ciò nonostante l'Ufficio scolastico regionale abbia già ottenuto una deroga ai contingenti per 220 insegnanti di sostegno in più. Lo sottolinea il segretario regionale della Flc Cgil scuola Adriano Zonta. «I 220 docenti in più non bastano a coprire tutte le ore necessarie. Il direttore dell'Ufficio scolastico ci ha fatto sapere...