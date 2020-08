Altri nuovi sette casi di positività al covid-19 in provincia di Udine. A renderlo noto il vicegovernatore Riccardo Riccardi. Si aggiungono agli altri due registrati rispettivamente in provincia di Gorizia e a Trieste. Otto dei nove casi, «direttamente o indirettamente, hanno avuto origine fuori dal Fvg, prevalentemente da paesi dell'area balcanica» ha specificato Riccardi, che ha confermato «l'andamento dei giorni scorsi, che preoccupa per il complicato lavoro della sorveglianza sanitaria». Il caso registrato nell'isontino riguarda un rumeno dipendente di una ditta esterna che lavora alla Fincantieri a Monfalcone, ora in isolamento nell'abitazione condivisa con tre colleghi, in quarantena. Le persone attualmente positive al virus in regione sono 156 (sei in più rispetto a martedì). Rimangono stabili i due pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e gli otto invece che sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (346 in totale). Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.425: 1.417 a Trieste, 1.036 a Udine, 745 a Pordenone e 226 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese. I totalmente guariti ammontano a 2.923, i clinicamente guariti sono 9 e le persone in isolamento 137. I deceduti sono 196 a Trieste, 76 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

