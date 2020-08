La provincia di Pordenone per il quarto giorno consecutivo non registra nuovi casi di contagio da Covid 19. Diversa la situazione globale in Friuli Venezia Giulia, dove si sono accertati invece sette nuovi casi. Uno riguarda una persona che dal sud è venuta a trascorrere le vacanze in regione, altri cinque a Udine, quattro dei quali sono stati importati da fuori regione, e infine uno a Trieste. I dati di ieri raccontano che le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 173; tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 11 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (346 in totale). I dati sono stati comunicati dal vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.449: 1.420 a Trieste, 1.052 a Udine, 748 a Pordenone e 226 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese e due residenti fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.930, i clinicamente guariti sono 7 e le persone in isolamento 152. I deceduti sono 196 a Trieste, 76 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

Non va dimenticato che l'indice Rt (il numero medio di infezioni generata da un contagiato) del Fvg resta tra i più bassi a livello nazionale: resta allo 0,26, mentre in Veneto è a 1,28. Ma i casi di importazione non rientrano nel conteggio dell'indice Rt. Perciò, dato che in Fvg oltre l'80% dei nuovi casi è di importazione, il livello nei fatti è più alto.

