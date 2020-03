IN CITTÀ

UDINE Sono 73, a Udine, i casi di positività al coronavirus. A darne notizie, è stato il sindaco Pietro Fontanini, specificando che si tratta di numeri aggiornati al 23 marzo. Intanto, ieri la giunta si è riunita e ha deliberato nuove iniziative per limitare i disagi conseguenti alla situazione, spostando le date di pagamento dei canoni per chi ha attività in locali di proprietà di Palazzo D'Aronco e prorogando la sosta gratuita in città. «Abbiamo approvato un provvedimento che riguarda le attività svolte in unità immobiliari non residenziali del Comune di Udine, quindi parliamo di attività commerciali, ma anche culturali e sportive ha spiegato l'assessore al bilancio, Francesca Laudicina - Le mensilità di marzo, aprile e maggio, per chi vuole, possono essere differite e pagate al 30 settembre, al 31 ottobre e al 30 novembre, senza incorrere in penali, more o interessi o dare luogo a sanzioni, revoche o decadenze dei contratti. A seguito dell'ultimo decreto ha continuato - ci è sembrato doveroso fare quanto di nostra competenza per dare ossigeno a tutte le categorie oggi in sofferenza. In quei tre mesi, si dovrà pagare il doppio, ma noi purtroppo non possiamo fare altro».

REPLICA A VENANZI

Su questo tema, Laudicina risponde anche al capogruppo Pd Alessandro Venanzi, che aveva chiesto di abolire la Tari, nel 2020, per le attività economiche: «Non si può ha spiegato l'assessore -, a meno che non lo decida il Governo. La tariffa deve coprire il 100 per cento del costo, di conseguenza se qualcuno non paga, devono farlo gli altri. Con quali fondi si potrebbero finanziare questi mancati importi, e parliamo di 3 o 4 milioni di euro almeno? Se lo Stato libera l'avanzo, togliendo i vincoli, ci potrebbero essere spazi di manovra, ma a ora si tratta di provvedimenti impossibili. Facciamo quello che possiamo e abbiamo differito anche la scadenza della rata Tari al 30 settembre per le utenze non domestiche, ma è l'unico margine che abbiamo. Il nostro impegno è di tenere monitorata la situazione e, a mano a mano che si evolve, in coordinamento con le norme statali e regionali, prendere tutti i provvedimenti utili alla tutela di cittadini e categorie».

PARCHEGGI GRATUITI

La giunta ha anche prorogato al 3 aprile la gratuità dei parcheggi a raso e della scadenza degli abbonamenti su strada per i residenti: «Con questa decisione ha detto il vicesindaco Loris Michelini -, vogliamo limitare il più possibile le uscite dei cittadini dalla propria abitazione e permettere a coloro che sono costretti per lavoro a muoversi in auto di trovare il parcheggio più vicino al lavoro e a casa».

I DATI SUI CONTROLLI

Il sindaco Fontanini ha poi fatto il punto sui controlli: «In queste due settimane, la Polizia Locale ha controllate 1779 persone e 53 sono state denunciate perché fuori senza motivo, contravvenendo alle ordinanze del sindaco e del Governatore ha detto - Sono stati controllati anche 536 esercizi commerciali, quasi tutti in regola. La situazione è abbastanza buona e la gente sta rispettando l'invito a restare a casa. Il quadro sta migliorando, ma dobbiamo continuare a uscire solo per esigenze inderogabili».

PERSONALE A CASA

Palazzo D'Aronco ha intanto stabilito quanti dipendenti, massimo due o tre per sede, devono essere presenti per garantire i servizi minimi. «Su 756, saranno fisicamente al lavoro in tutto 160 persone, di cui un'ottantina della Polizia Locale per i controlli ha spiegato l'assessore al personale Fabrizio Cigolot - altri 130 saranno in smart working».

Alessia Pilotto

