LA NOVITÀ

UDINE (lz) Tra i temi più dibattuti per rientro sui banchi di scuola c'è l'uso delle mascherine. Che si dovranno usare. Il Comitato tecnico scientifico punta sulla fornitura quotidiana gratuita agli studenti di 11 milioni di dispositivi di protezione facciale che, secondo Legambiente, corrispondono a 44 tonnellate di rifiuti al giorno. Secondo Stefano Vignaroli, presidente della Commissione Ecomafie, con le mascherine di comunità si eviterebbe invece «una enorme mole di usa e getta che va ad appesantire il nostro sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti e non è certo educativo per i ragazzi, ai quali invece la scuola dovrebbe dare il buon esempio anche sul fronte della difesa dell'ambiente». In attesa di capire se ci sarà un passo indietro da parte del Comitato tecnico scientifico, considerato anche il sostegno alle mascherine riutilizzabili espresso da tempo dal ministero dell'Ambiente e la certificazione di questa soluzione da parte del ministero della Salute, sono tante le voci contrarie che si stanno levando contro la direzione intrapresa dal ministero dell'Istruzione e, tra queste, quella di Legambiente Fvg. In Friuli Venezia Giulia, infatti, gli studenti chiamati a indossare questi dispositivi, del tipo chirurgico usa e getta, sono oltre 140mila, «una scelta improvvida commenta il presidente Sandro Cargnelutti che avrà impatti importanti sul sistema di smaltimento. Faremo una verifica con l'Istituto superiore di sanità spiega per avere la certezza che le mascherine lavabili abbiano la stessa efficacia, poi chiederemo alla Regione di comportarsi di conseguenza. Per quanto non ci sia il rischio di un collasso degli impianti nella nostra regione, comunque smaltire ogni giorno questi dispositivi rappresenta un costo economico e ambientale».

Di tutt'altro avviso l'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro che vede in ben altre forme di rifiuti la vera emergenza, anche in Fvg. «La plastica è l'emergenza sostiene le mascherine non rappresentano un problema ambientale e quelle lavabili sono meno igieniche. Meno rifiuti si producono e meglio è, in linea di massima potrei anche condividere la posizione di Legambiente, ma con tutti i problemi che abbiamo sui rifiuti, questa non è una priorità».

Affermazioni che forse fanno tirare un respiro di sollievo ai genitori poco propensi ad accollarsi anche l'onere di lavare quotidianamente le mascherine dei figli rientrati da scuola. È ben peggiore lo spettacolo dei Dpi gettate in strada, sui marciapiedi, persino nei dintorni dell'ospedale.

Intanto il Malignani di San Giovanni al Natisone è il terzo e ultimo istituto beneficiario della donazione del Cluster Legno-Arredo Fvg di migliaia di mascherine chirurgiche certificate e made in Fvg, destinate agli studenti delle scuole dei tre distretti Mobile, Sedia e Legno. Dopo l'Isis Carniello di Brugnera e l'Isis Solari di Tolmezzo), ora è la volta del Distretto della Sedia con l'Isis Malignani (le quote sono state ripartite a seconda del numero di studenti per garantire una copertura di diversi mesi). «Con questa donazione prosegue il sostegno al territorio - commenta il direttore del Cluster, Carlo Piemonte - Stiamo lavorando con le imprese e le amministrazioni locali per proporre un percorso rinnovato dell'istituto, destinato a formare tecnici che rispondano alle esigenze attuali del mondo dell'Arredo, cambiato negli anni».

