LA VICENDA

TERZO Ci sono voluti 11 anni per arrivare alla conclusione giudiziaria in una battaglia condotta da un cittadino della Bassa. La vicenda ha visto contrapposti Daniele Milocco cittadino di Terzo di Aquileia, assistito dall'avvocato Giovanni Ortis, al suo Comune di residenza sulla questione del recupero delle somme impropriamente pagate da lui, ma da tanti cittadini, per il servizio idrico integrato relativamente alla quota della tariffa relativa al servizio di depurazione chiesta e fatta pagare anche in assenza di reale servizio di depurazione. Con sentenza 335/2008 la Corte Costituzionale aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge che prescrivevano come dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato riferita al servizio di depurazione anche in caso di mancanza o inattività di impianti di depurazione.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale era essenzialmente basata sul fatto che se il servizio di depurazione non risulta erogato, perché assente o inattivo il cittadino non è tenuto a versare la parte di tariffa riferita a tale servizio. Daniele Milocco, che all'epoca iniziale della vicenda, era consigliere comunale a Terzo, ha iniziato la propria battaglia pubblica con determinazione. Numerose assemblee sono state svolte a Terzo e volantini informativi sono stati prodotti nel tempo. Già nel 2009 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale era stato previsto che i gestori dei servizio idrico integrato o gli enti locali, se gestori in via diretta dei servizi, provvedessero, anche in forma rateizzata alla restituzione della quota non dovuta riferita al servizio di depurazione. Ma a seguito della richiesta di rimborso inoltrata al Comune di Terzo di Aquileia, Milocco e altri cittadini avevano ricevuto in restituzione solo le somme corrisposte nel quinquennio antecedente alla pronuncia di incostituzionalità (anni dal 2008 e fino al 2003). Insomma l'interpretazione pubblica, nella lettura dei legali di Milocco, nascondeva la pretesa di fissare in 5 anni i termini di prescrizione. Mancavano quindi all'appello altri 5 anni di restituzione, secondo i cittadini. Ma Milocco non si è fermato e si è rivolto al Giudice di Pace di Udine per vedere riconosciuto il termine decennale e non quinquennale di prescrizione che corrispondeva alla durata dell'esercizio del diritto di rimborso i canoni indebitamente versati. Il Giudice di Pace di Udine con sentenza 622/2014 accolse la tesi del Milocco accertando il termine di prescrizione decennale del rimborso. Contro tale sentenza il Comune di Terzo di Aquileia fece appello avanti al Tribunale di Udine il quale confermò il termine decennale di prescrizione con sentenza 72/2016. Ma il Municipio ha fatto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza. Milocco si è quindic ostituito avanti alla Corte di Cassazione chiedendo il rigetto del ricorso. E siamo ai giorni nostri, quando la Suprema Corte, Seconda sezione civile, con sentenza dell'8 novembre 2019 (pubblicata mercoledì scorso 29 gennaio 2020) ha rigettato il ricorso del Comune confermando il termine decennale di prescrizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA