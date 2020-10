SERVIZI SOCIALI

UDINE Chi beneficia dell'amministratore di sostegno, ma non può recarsi in udienza, potrà interfacciarsi con il Giudice Tutelare tramite videochiamata. Il nuovo servizio è possibile grazie al protocollo firmato dall'Ambito Friuli Centrale, nella persona dell'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Udine, Giovanni Barillari, e dal presidente del Tribunale di Udine, Paolo Corder. Il protocollo si pone come guida all'effettuazione delle udienze di audizione degli amministrandi dichiarati intrasportabili (compresi quelli che rientrano nei protocolli di sicurezza Covid 19), ovunque si trovino, alla presenza da un lato del Giudice Tutelare e dall'altro del ricorrente Ambito o Comune o responsabile del Servizio Sanitario e/o Sociale, direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza del soggetto fragile. Si tratta della prima esperienza del genere nel territorio di competenza del Tribunale di Udine. «In questo modo ha detto Barillari - abbiamo voluto mettere la tecnologia al servizio dei soggetti per i quali lo spostamento dalla propria abitazione rappresenterebbe un inutile sforzo e un fattore di rischio e di disagio. La videochiamata è stata ampiamente collaudata, a tutti i livelli istituzionali, fin dall'inizio dell'epidemia, rivelandosi imprescindibile nel garantire la continuità dell'azione amministrativa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA