COMUNE

UDINE Stabilite le soglie Isee, leggermente al rialzo, valide nel 2021 per poter accedere ai contributi di assistenza economica finanziati direttamente dal Comune di Udine. Si tratta di interventi a sostegno di singoli o nuclei familiari in situazioni di precarietà o difficoltà economica per garantire i bisogni primari come quelli relativi all'alimentazione, alla salute, alla casa e all'igiene della persona, per cui nel 2019 Palazzo d'Aronco ha erogato 230 mila euro complessivi. «Il valore dell'Isee del nucleo familiare del richiedente deve essere inferiore a 6.685 euro (erano 6.650 nel 2020) per i contributi economici a carattere continuativo o straordinario ha spiegato l'assessore alla salute, Giovanni Barillari -, per cui vengono erogati fino ad un massimo di 1.800 euro; riguardano fattori di prima necessità per mantenere il minimo vitale e per le situazioni di temporanea emergenza. In caso di interventi più puntiformi, per una singola esigenza, l'assistenza economica può arrivare fino ad un massimo di 1.500 euro. Per i contributi straordinari, quelli relativi al rimborso di spese farmaceutiche o sanitarie e per quelle odontoiatriche, la soglia Isee è di 8.375 euro (erano 8.330 nel 2020)».

La giunta ha stabilito anche i livelli reddituali per accedere alla Sad (assistenza domiciliare), di cui in città beneficiano 579 cittadini (314 dei quali usufruiscono della consegna pasti): «Riguardano interventi come pulizie, igiene della persona, piccole commissioni e pasti a domicilio ha continuato Barillari -. La soglia di gratuità è di 6 mila euro di Isee, assimilata a quella di accesso alle misure di sostegno del reddito. Oltre ai 30 mila euro di Isee, invece, non si può accedere alla Sad. In base a situazioni particolari, sono comunque possibili delle deroghe, che vengono valutate dalle assistenti sociali che conoscono i casi».

CARNEVALE VIRTUALE

Palazzo d'Aronco si sta organizzando per un Carnevale alternativo, che, dato il perdurare della pandemia, rinuncerà agli spettacoli dal vivo e sfrutterà la modalità virtuale: «Sul sito del Comune sarà creata una piattaforma web ha detto l'assessore ai grandi eventi Maurizio Franz - che permetterà di visualizzare il programma del Carnevale 2021 strutturato in modo sinergico e integrato e che consentirà di fruire online di tutte le iniziative organizzate dall'amministrazione; sarà inoltre organizzato un concorso fotografico per premiare le migliori maschere».

SCHERMI SOTTO IL MUNICIPIO

Intanto, la Solari spa ha donato due display da 55 pollici al Comune: «Dato che l'emergenza sanitaria ci fa ripensare anche le strategie di promozione delle manifestazioni ha detto Franz - i display saranno posizionati nella galleria sotto Palazzo D'Aronco e trasmetteranno in loop le immagini degli eventi in città per farli conoscere per le future edizioni, sperando che la situazione migliori».

