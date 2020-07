REAZIONI

UDINE Non si sono fatte attendere le reazioni della minoranza. Debora Serracchiani (Pd) parla di un gioco pericoloso per «inseguire il consenso» da parte del Carroccio: «Noi per primi abbiamo chiesto controlli per tutti i tipi di arrivi dai Paesi dei Balcani e continueremo a fare pressioni. Ma Fedriga non speri di togliersi di dosso la responsabilità di essere dirigente di un partito che lancia segnali ambigui e contradditori sulle misure di sicurezza anti-Covid», dice, osservando i dati che indicano un moderato aumento dei contagi in Italia con focolai anche violenti in determinati Paesi.

Per la parlamentare dem «quello della Lega è un gioco pericoloso e a inseguire il consenso giorno per giorno poi ne va della salute dei cittadini». Lei ne ha per Salvini, ma «poi ci sono i suoi luogotenenti come Fedriga, che prima festeggiano 48 ore di anticipo sull'apertura del confine con la Slovenia e dopo invocano l'esercito come soluzione al Covid. È già fallito con i primi contagi da Veneto e dal Trentino il tentativo di sviare l'attenzione con l'equazione migranti uguale virus. Ben altre sono le misure che potrebbe attuare la Regione - indica Serracchiani - dalle campagne d'informazione capillare agli interventi sul personale dedicato ai tracciamenti, a chiedere di poter fare i tamponi al confine, al personale della sanità in genere. Chi accusava e prometteva miracoli per la sanità regionale, oggi è chiamato a fare meglio, non solo a zittire il dissenso e a scaricare responsabilità».

Anche il vicecapogruppo regionale Dem Diego Moretti interviene sul tema: «Ancora una volta la Lega mescola le carte, sempre con lo stesso obiettivo: alimentare la propaganda sulla questione migranti, perdendo di vista l'obiettivo. È giusto intensificare i controlli ai confini con la Slovenia, in particolare per chi arriva dai Balcani, ma su questo gli immigrati della rotta balcanica cosa centrano? Se l'obiettivo è contrastare il virus, sarebbe utile meno show e un piano mirato di controlli sanitari». Fedriga vuole l'esercito ai confini? «A onor del vero, attualmente la vigilanza ai valichi confinari c'è. Basta farsi un giro, a esempio, nelle zone di confine dell'isontino per riscontrare la presenza di camionette dell'esercito e auto della Polizia di Stato. Se invece si vuole dire chiusura dei confini riferendosi solo agli immigrati, non è sufficiente. Ma può davvero essere questa la risposta? Nell'ottica di contrasto alla diffusione del coronavirus, c'è invece da chiedersi se esiste un piano di controllo (tamponi o test sierologici) per i lavoratori che, per esempio, provengono dai paesi balcanici e sono impiegati nelle industrie del nostro territorio regionale. A questo dovrebbero rispondere Fedriga e l'assessore Riccardi, non lasciare da sole le aziende».

