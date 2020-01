LA PROTESTA

UDINE Si è svolto ieri, a Roma, un colloquio tra la deputata del Pd, Debora Serracchiani, e una delegazione di Poste Italiane per fare il punto su alcune situazioni critiche emerse in Friuli Venezia Giulia e per aprire la strada agli incontri che si terranno, a febbraio, tra i rappresentanti istituzionali del territorio e quelli del Gruppo Poste.

«Ho sottoposto all'attenzione dei rappresentanti di Poste italiane - riferisce la parlamentare - le situazioni di Trieste e del Friuli, che presentano criticità diverse, ma ugualmente molto sentite dai cittadini. A Trieste dovrebbe essere sospesa l'ipotesi di chiusura degli uffici nei popolosi rioni Servola e Gretta e, anzi, - precisa - è stata prospettata la volontà di migliorare i servizi allo sportello. Ho chiesto che la chiusura sia scongiurata e che queste rassicurazioni siano trasmesse nelle sedi istituzionali». Serracchiani ha inoltre evidenziato ai rappresentanti di Poste «i disagi lamentati in vari Comuni del Friuli nella distribuzione della corrispondenza, di cui si sono fatti portavoce numerosi sindaci.

Anche l'Anci si mobilita sostenendo la battaglia intrapresa da quasi 80 sindaci del territorio del Fvg che hanno sottoscritto un documento per evitare il collasso del recapito della corrispondenza. «Ringrazio il primo cittadino di Valvasone Arzene Markus Maurmair per aver riportato al centro della discussione questo nuovo fronte - spiega Dorino Favot, presidente di Anci Fvg - che riguarda sia i Piccoli Comuni che quelli capoluogo e di medie dimensioni». «Ascoltate le istanze Anci Fvg verificherà se le medesime problematiche sono state riscontrate anche in altri Comuni invitandoli a segnalare i disservizi e ad unirsi all'elenco dei firmatari oltre a scendere in campo con una propria delegazione all'incontro annunciato per il prossimo 11 febbraio».

