UDINE Sistema informatico sanitario e liste di attesa sotto la lente dei consiglieri regionali. «Ancora segnalazioni sul blocco del sistema informatico in sanità ci arrivano da cittadini che hanno visto prestazioni già prenotate rinviate ai prossimi giorni», dice il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Cristian Sergo. Il consigliere parla di un episodio di ieri mattina, quando, scrive, «prima delle dieci, dall'ospedale di Udine è arrivata una segnalazione di un blocco del sistema informatico a livello regionale, con i pazienti in attesa per fare dei prelievi che solo dopo le undici sono stati rimandati a casa, con l'assicurazione che i loro esami dovrebbero essere riprogrammati la prossima settimana. Ci rendiamo conto che alcuni problemi possono capitare sottolinea ancora Sergo -, tuttavia il sistema è soggetto a blocchi e disservizi che ci sembrano un po' troppo frequenti. Chiediamo alla Giunta regionale come intenda risolvere questi problemi e di rendere chiaro se siano dovuti a errori umani o di sistema».

Walter Zalukar, invece, torna a parlare di liste di attesa: «Che l'emergenza Covid abbia messo sotto pressione il sistema sanitario, anche evidenziandone alcune carenze, è fuori discussione, ma non si deve dimenticare che la macchina del Ssr è poderosa sia in termini di professionalità che di risorse economiche», dice, annunciando il deposito di un'ulteriore interrogazione per chiedere alla Giunta quando questi rapporti saranno presentati all'Assemblea legislativa. «La relazione annuale e i monitoraggi sulle liste di attesa - spiega il consigliere - sono entrambi dovuti per legge (Lr 7/2009) al Consiglio regionale entro il mese di febbraio ma, nonostante le ripetute richieste, non sono stati ancora presentati». «Non si contano - sostiene Zalukar - le sempre più frequenti testimonianze di cittadini che lamentano tempi biblici per avere le cure dovute, anche per quanto riguarda terapia del dolore e cure palliative a Udine dove l'attesa, secondo quanto riportato sulla stampa, arriva a 117 giorni. «Quanto sta succedendo con i tempi di attesa - incalza ancora il consigliere - è paradigmatico di un sistema che funziona male e non è giustificabile in toto dall'emergenza Covid. In questo modo si è innescata un'involuzione del sistema sanitario con ripercussioni su cittadini in termini di salute (mancate o ritardate cure con conseguente aumento di mortalità, morbilità e cronicità) e di risorse finanziarie. Proprio perché tra gli effetti dell'emergenza si registra l'ulteriore allungamento dei tempi di attesa - conclude Zalukar - è ancora più necessario conoscerne le dinamiche. È pertanto inspiegabile il ritardo della Giunta nella presentazione del rapporto e dei monitoraggi».

