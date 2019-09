Sereni Orizzonti un piano da 30 milioni per espandersi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMPRESEUDINE (A.L.) Un piano da 30 milioni per ulteriori acquisizioni in Europa, dopo quelle effettuate a maggio e ad agosto. È quanto ha deliberato il Consiglio di amministrazione della società per azioni Sereni Orizzonti, il gruppo friulano guidato da Massimo Blasoni. Con la decisione assunta, la società intensifica dunque il suo processo di espansione internazionale, per consolidare la sua posizione in un settore favorito dalla crescita esponenziale della domanda e al tempo stesso caratterizzato da un processo di concentrazione degli...