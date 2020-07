IL SEQUESTRO

UDINE Il sequestro di sigarette di contrabbando è tipico di una regione di confine come il Friuli. Stavolta i sigilli sono stati messi su 26 sacchi pieni di tabacco da masticare destinato agli immigrati pakistani, afghani e indiani. Il tabacco - 26 sacchi privi del sigillo del Monopolio - è stato recuperato dai poliziotti delle Questure di Udine e Gorizia, assieme ai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Gorizia, coordinati dalla Procura goriziana. Due fratelli pakistani di 24 e 22 anni, residenti in Germania, e due cittadini afghani di 34 e 27 anni, domiciliati a Gorizia, bloccati con 660 chilogrammi di tabacco da mastico sono stati denunciati. Sulle confezioni c'erano indicazioni per la salute in lingua tedesca e urdu.

L'INTUIZIONE

Tutto nasce da un controllo dei poliziotti udinesi in Borgo Stazione il 25 luglio. Cercavano immigrati clandestini e spacciatori, quando in viale Europa Unita la Squadra Mobile ha notato un furgone Mercedes Vito con targa tedesca. I suoi occupanti stavano prendendo contatti con alcuni cittadini pakistani che gravitano nella zona. Gli investigatori si sono insospettiti e hanno pedinato l furgone. Lo hanno seguito mentre usciva dalla città lungo la strada regionale 56 che porta a Gorizia, l'arteria che i passeur solitamente utilizzando per introdurre clandestini in Italia dalla vicina Slovenia. Si sono messi in contatto con i colleghi della Questura di Gorizia e a Lucinico il furgone è stato fermato per un controllo.

I SACCHI

I quattro occupanti sono stati identificati: i due fratelli pakistani e i due afghani domiciliati a Gorizia. Anche il mezzo su cui viaggiavano è stato controllato. A bordo c'erano i 26 sacchi contenenti confezioni di tabacco da mastico prive di sigillo di Monopolio, con indicazioni in tedesco e urdu. Con l'ausilio dei militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Gorizia, i tabacchi sono stati sequestrati e i quattro cittadini stranieri denunciati in stato di libertà per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

IL VALORE

L'operazione - come si sottolinea in una nota della Questura di Udine - rappresenta uno dei più importanti sequestri di tabacco da mastico operati sull'intero territorio nazionale negli ultimi anni. Questo tipo di tabacco, spiega la Polizi di Stato, è molto popolare tra gli immigrati di origine indiana, pakistana e afghana. Viene venduto sottobanco in alcuni negozi etnici. Il valore commerciale dell'intero carico è stato calcolato in circa 30mila euro.

