Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SEQUESTROMANZANO Centinaia di pastiglie di ecstasy nascoste nella lavatrice di casa oltre ad altro quantitativo di sostanza stupefacente in polvere trovata in casa. Per questo motivo due giovani under 30 residenti a Manzano sono stati arrestati dai finanzieri del Comando Provinciale di Udine. Sono stati sorpresi nelle loro abitazioni con ecstasy in polvere (254 grammi) e ulteriori 406 pastiglie. L'indagine è stata condotta dal Nucleo di...