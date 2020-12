OPERAZIONE

UDINE Giocattoli ed articoli natalizi irregolari immessi sul mercato sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Udine a seguito di controlli effettuati in tutta la regione in ambito di una campagna nazionale promossa al fine di verificare la conformità e il rispetto dei requisiti di sicurezza a tutela della salute del consumatore. In Fvg sono state ispezionate una cinquantina di attività ed elevate sanzioni per oltre 40 mila euro. Diverse le irregolarità riscontrate che hanno portato alla segnalazione all'Autorità amministrativa di due cittadini cinesi, titolari di altrettanti negozi di articoli da regalo siti in provincia di Udine, ritenuti responsabili di aver messo in vendita articoli natalizi e giocattoli con etichettatura non conforme ai requisiti di legge. Sequestrati 300 articoli natalizi irregolari per lo più profumatori e glitter, per un valore di circa 2mila euro, e contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo 20mila euro. Sempre in provincia di Udine sono state confiscate 104 confezioni di giocattoli, per la violazione delle normative in merito all'etichettatura ed elevate sanzioni per 3mila euro. Complessivamente in Friuli sono stati 23 i controlli effettuati.

