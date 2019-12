Sequestrati 27 cuccioli di bulldog di contrabbando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLIZIA DI FRONTIERATARVISIO Ventisette cuccioli di bulldog francese erano stipati nel portabagagli di una station wagon. Li hanno scoperti gli agenti della IV Zona Polizia di frontiera, Settore di Tarvisio che venerdì hanno posto sotto sequestro gli animali che sono stati trovati in una Mercedes classe C diretta dalla frontiera austriaca in Italia di proprietà di un cittadino italiano di 39 anni nato in Brasile. I poliziotti si sono insospettiti quando hanno sentito abbaiare: il conducente è stato invitato ad aprire il portabagagli....