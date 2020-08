L'ALLARME

UDINE Sono numerose le richieste di poter fissare negli ambulatori dei medici di medicina generale i test sierologici da parte del personale scolastico e parascolastico, appuntamenti che inevitabilmente devono slittare a data da destinarsi, in quanto latitano le indicazioni regionali. Lo conferma l'Ordine dei medici di Udine. «Nessuna colpa' deve essere imputata in capo ai medici, i quali non hanno ricevuto indicazioni operative sull'avvio effettivo di questi esami anti-Covid e, pertanto, sono in stand-by. Ai loro assistiti, i medici di base ripetono che non possono ancora eseguire i test. Sugli esami non c'è ancora chiarezza, nel senso che i medici di base stanno attendendo ancora le direttive da parte della Regione - rende noto il presidente Maurizio Rocco -. La chiamata è stata da subito accolta dalla categoria, ligia al senso di dovere e di solidarietà di fronte all'emergenza sanitaria: i medici di base avevano infatti già a suo tempo dato ampia disponibilità ad eseguire, su base volontaria, i test sierologici tramite pungi-dito cui sottoporre il personale scolastico e parascolastico che vorrà testare la condizione di positività o negatività. Allo stato attuale non si sa ancora chi dovrà eseguire l'esame: i medici di base? Il Dipartimento di prevenzione? Le Usca? Certo è che i kit per effettuare il test non sono neppure stati consegnati ai medici di famiglia che, evidentemente, senza attrezzature non possono partire; del resto non tutti i medici di famiglia sono dotati di tutti gli indispensabili dispositivi di sicurezza personale necessari ad avviare questa campagna di rilevamento rapido del virus». «Alcuni colleghi precisa il vicepresidente dell'Ordine dei medici di Udine, Gian Luigi Tiberio si sono comprati per conto proprio questi presidi di protezione, è vero, ma dobbiamo tenere presente che tutti coloro che hanno aderito dovranno ricevere gli strumenti a tutela della propria e altrui incolumità. Infatti prosegue - bisogna fare in modo, quando e se partiremo con questi test, che l'ambulatorio venga sanificato dopo ogni accesso, poi bisogna tutelare anche gli altri assistiti, evitando di esporli a rischio di contagio e, non meno importante, dovrà essere previsto, come avviene nei luoghi deputati a test e tamponi, il corretto smaltimento dei rifiuti super speciali quali i kit di rilevazione, che rappresentano un potenziale veicolo di contagio se smaltiti senza le opportune cautele».

Il quadro generale richiede prudenza e, soprattutto, massima attenzione ai comportamenti responsabili.

