Senza lavoro o precari La crisi stronca i giovani

L'ANALISIUDINE Il 16% della popolazione con meno di 35 anni, cioè quasi 35mila persone, che non studia né cerca lavoro i cosiddetti Neet e una disoccupazione giovanile tra i 15 e 24 anni che arriva al 20%, il doppio rispetto a un decennio fa. E si tratta di disoccupati veri, di ragazzi e giovani che hanno dato la loro disponibilità a lavorare, ma non hanno trovato un posto. Non sono quindi annoverabili tra gli studenti che affollano quella fascia d'età. E poi c'è la qualità del lavoro di chi un'occupazione ce l'ha: negli ultimi dieci...