UDINE Arriva il periodo delle vacanze, ma non per tutti. La pandemia, il lockdown e una lenta ripresa lasciato un segno profondo nell'economia, soprattutto quella delle famiglie. Chi non può permettersi brevi lunghi soggiorni nelle località turistiche, cerca almeno un lembo di sabbia dove trascorrere una giornata e che sia una giornata non dispendiosa, ma la ricerca delle spiagge libere è diventata un'impresa non da poco. Nei 64 chilometri di spiagge del Friuli Venezia Giulia insistono 73 concessioni per stabilimenti balneari e 27 per campeggi, circoli sportivi e complessi turistici, così la spiaggia libera è sempre più risicata. Siamo di fronte all'ultimo report di Legambiente sulle spiagge che accende i riflettori sul diritto dei cittadini ad accedere alle spiagge senza far piangere il portafogli. Si è parlato a lungo di spiagge in questi mesi, proprio per la difficoltà di controllare e garantire i distanziamenti in quelle libere e le distanze in quelle in concessione, aprendo anche una prima riflessione sulla situazione dell'accessibilità al mare in particolare nelle zone più frequentate. Per tante e diverse ragioni guardare a come stanno cambiando le spiagge risulta oggi di particolare interesse. Il numero delle concessioni cresce a discapito delle spiagge libere, meta di tanti bagnanti che non si possono permettere a fine giornata il conto di ombrelloni e lettini, un conto spesso salato anche nelle principali località balneari del Friuli Venezia Giulia dove alcuni stabilimenti hanno aumentato i prezzi in questa estate 2020 per cercare di recuperare il tempo perso a inizio stagione. E si aggiungano, poi, quasi 3 chilometri di costa abbandonati e non fruibili, oltre al 5% della costa interdetto alla balneazione per ragioni di inquinamento. Un dato, questo, ricavato dall'incrocio di numeri e cartografie del portale acque del ministero della Salute sui trattinon balneabili, escludendo dunque dal calcolo aree portuali, aeroportuali, industriali e le coste alte rocciose. Il report, inoltre, mette in evidenza le cosiddette coste di serie B, tra cui figura Lignano Sabbiadoro alla foce del Tagliamento. Così si fa sempre più ardua la corsa alle spiagge free che sulle coste della regione sono sempre più risicate, in barba alle regole, verrebbe da dire. In realtà in Fvg ancora nessun accenno alla regolamentazione delle spiagge da garantire alla libera fruizione. In 5 regioni, tra cui il Fvg non esiste nessuna norma che specifichi una percentuale minima di costa destinata alle spiagge libere o libere attrezzate. Ma chi tutela la libera accessibilità al mare? L'accesso alla spiaggia è in teoria un diritto sancito da Leggi dello Stato, ma purtroppo recita il dossier - è troppo spesso negato. Il tema, dunque, rimane attuale, quanto quello delle concessioni e, in quanto regione a statuto speciale, il Fvg trattiene la quasi totalità dei canoni riscossi. Allora, se la vicina Croazia oggi diventa difficile meta turistica a causa del Covid, rimane comunque un Paese cui guardare per la normativa adottata proprio in tema di concessioni che sono valutate a seconda dello scopo e dell'importo degli investimenti necessari e di tutti gli effetti economici complessivi che saranno raggiunti con la concessione, sempre e solo tramite bandi di gara. Ma la Croazia è interessante anche perché ha stabilito il divieto di costruire qualsiasi opera (dai chioschi ai ristoranti) per una distanza minima di 1 chilometro stabilendo una continua e unica area protetta costiera di alto valore natural.

