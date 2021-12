LO SCENARIO

PORDENONE Partiva indietro. Molto indietro. Per alcuni momenti è capitato che fosse addirittura troppo indietro, tanto da essere indicato come uno dei territori più no-vax in Italia. Poi sono arrivate le manifestazioni di Trieste (con un'eco non indifferente anche a Udine, molto meno a Pordenone) e l'immagine del Friuli Venezia Giulia è diventata nazionale. Trieste capitale della protesta anti-vaccino e no Green pas. Trieste con il record dei contagi proprio perché città con una delle più basse quote di protezione immunitaria del Paese.

Ma dal varo del super Green pass per accedere ai locali, misura combinata con l'obbligo di vaccinazione per alcune categorie professionali, le cose sono cambiate. E il Friuli Venezia Giulia non è più in coda alla classifica. Anzi, oggi più che mai è vicina alla tanto agognata media nazionale, che sino a poche settimane fa sembrava una meta irraggiungibile.

I NUMERI

L'Italia è arrivata all'80 per cento di vaccinati (in questo caso si parla di ciclo primario, quindi con la doppia dose dell'antidoto), mentre il Friuli Venezia Giulia si posiziona appena sotto, con il 79,2 per cento della popolazione immunizzata almeno con due somministrazioni del vaccino. L'analisi, ricavata dai dati ufficiali del ministero della Salute, è riferita alla popolazione residente con più di cinque anni, dal momento che al di sotto di quell'età non è ancora possibile ricevere un vaccino autorizzato dalle agenzie internazionali.

Significa, quindi, che il Friuli Venezia Giulia ha finalmente cambiato marcia e che la quota di no-vax si è piano piano erosa, anche se rimane una frangia di duri e puri probabilmente impossibili da convincere. In ogni caso si tratta di una buona notizia anche per quanto riguarda lo scudo di protezione nei confronti della variante Omicron, trovata anche in regione da alcuni giorni. Se è vero infatti che dopo due dosi la protezione sembra non essere sufficiente, lo è altrettanto il fatto che il calo dell'efficacia si registra dopo alcuni mesi. I vaccinati dell'ultima ora, cioè quelli che si sono convinti dopo diversi mesi di tentennamenti, possono di fatto sviluppare ancora un alto grado di protezione, in attesa di maturare i tempi per ricevere anche la terza dose, essenziale per cementare la risposta dei propri anticorpi di fronte al Covid.

I RISVOLTI

La popolazione immunizzata che aumenta è un buon dato. «L'abbiamo riscontrato soprattutto nelle ultime settimane - ha spiegato il vicepresidente regionale e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi -. Ora dobbiamo concentrarci soprattutto sulla somministrazione delle terze dosi, con il periodo di Natale che in questo senso sarà assolutamente determinante». Il ritmo negli ultimi giorni è cresciuto ancora. In più occasioni si è arrivati a superare anche quota 11mila somministrazioni di booster sulle 24 ore, con gli hub vaccinali che ormai lavorano a pieno regime. Nonostante ciò si lavorerà per fare ancora di più, dal momento che sulle terze dosi il Fvg paga ancora un ritardo nei confronti della progressione mostrata dalla media del Paese.

Ci sono poi le vaccinazioni dei più piccoli, cioè dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Le agende sono aperte e in tutta la regione si stanno rendendo disponibili delle date concordate con i team di pediatri che si occupano delle iniezioni delle dosi depotenziate che devono proteggere i più piccoli.

Marco Agrusti

