LA STORIA

UDINE «Gliel'ho detto anche ai medici: Ma proprio a me doveva succedere, che sono sportivo, faccio le mezze maratone con le Aquile friulane, sono bradicardico, ho 32 battiti al minuto a riposo?. E sa cosa mi hanno risposto? E menomale che lo era». Sei tamponi e quasi un mese e mezzo dopo, Cristian Kompare, 49 anni, di Villalta di Fagagna, ora può raccontarla come una brutta, bruttissima, disavventura, quella con il coronavirus nei polmoni ma «c'è stato qualche momento che ho pensato: non la porto fuori. Quando non riesci a respirare è orribile». Ma poi ce l'ha fatta, con quasi una settimana in semintensiva «con la maschera per l'ossigeno», «le pastigliozze grandi come proiettili» e anche il trattamento sperimentale di ozonoterapia.

«GLI ASTRONAUTI»

L'incubo, racconta Cristian, che lavora al reparto verniciature alla Pratic di Fagagna dove si occupa del controllo qualità, è cominciato il 6 marzo. «Febbre a 38,5, il mio medico che mi dice c'è una brutta influenza in giro. E lo stesso mi ha detto il 112, che avevo chiamato sia venerdì sia domenica. Mi avevano detto: Tranquillo, aspetti che passi. Ma io, una febbre così, non l'avevo mai avuta». Dopo il weekend e nonostante la tachipirina, «il lunedì sera avevo di nuovo 39». E poi «sono venuto a sapere che il lunedì sera un collega della Pratic era risultato positivo al tampone e martedì l'azienda era stata chiusa per sicurezza». E così, «grazie soprattutto al mio medico, Leonardo Bertolini, che si è dato molto da fare», arriva il tampone, il 12 marzo. Positivo. «Non riuscivo a mangiare niente, solo un pugno di riso la sera, dolori da tutte le parti. Il 13 marzo mi hanno chiamato dall'ospedale. Era come se avessi sempre il fiatone, anche da fermo. Mi hanno fatto fare la prova del respiro, ho sentito una fitta fortissima. Sono venuti a prendermi in ambulanza, con l'ossigeno. Erano come astronauti, tutti bardati». Cristian, di quei marziani ne avrebbe visti tanti, così scafandrati, in quei «sei giorni in semintensiva. Sono entrato venerdì 13. Fra il 15 e il 16 sono peggiorato. Avevo perso il senso del tempo: pensavo fossero passate poche ore:, erano due giorni. Ricordo la scena. Sono arrivati tre medici, mi guardavano, non dicevano niente. Non sapevano cosa fare: non riuscivo a respirare. Mi hanno dato la maschera con l'ossigeno al 40%. Poi la cura contro la malaria, l'hiv e i retrovirali. Ogni volta che entravano dovevano cambiarsi e svestirsi prima di uscire. Ti chiamavano al microfono e ti chiedevano di misurare la febbre: se ce l'avevo, dovevo prendere il paracetamolo. I videomessaggi? Ne ho fatti un paio: non avevo la forza di parlare. Preferivo scrivere: mai scritto tanto in vita mia. Dopo una settimana sono passato al primo piano e mi hanno chiesto se volevo sottopormi alla ozonoterapia. Ho fatto tre sacche: alla seconda già mi sentivo meglio. Mi ha dato più energia nella ripresa». Poi, «avevo ancora la polmonite, ma stavo meglio e mi hanno chiesto se a casa sarei riuscito ad isolarmi. Ho detto di sì e sono tornato a Villalta». Era il 24 marzo. «Almeno in ospedale avevo un compagno di stanza, Paolo, con cui parlare. A casa all'inizio mia moglie con guanti e mascherina mi mollava il cibo fuori dalla porta. Ma ho ricevuto un centinaio di messaggi Whatsapp e tantissime chiamate di solidarietà. Mi hanno chiamato anche il sindaco e il vicesindaco». Anche sua moglie, Silvia, è risultata positiva, mentre la figlia Ljuba, no. «I vicini ci portavano il cibo sulla porta del cancello. I miei amici hanno chiesto il permesso apposta per portarci la spesa grossa da San Vito e da Silvella».

IL FUTURO

Per fortuna la disavventura si è chiusa bene. «Il collega che è risultato positivo prima di me è stato a Cattinara fino alla vigilia di Pasqua, ma era asintomatico. Anche l'altro operaio si è rimesso. Siamo guariti tutti. L'azienda si è comportata benissimo. Sono stati molto previdenti. Hanno chiuso immediatamente, di fronte al problema di salute, senza pensare all'eventuale danno economico». Un pensiero ai suoi salvatori: «Sicuramente al mio medico di famiglia farò un presente e, assieme a Paolo, porteremo qualcosa per ringraziare il personale dell'ospedale. Tutti con una grande umanità: dalle donne delle pulizie, per la delicatezza con cui entravano in stanza, alle infermiere, ai medici. Una professionalità da far paura». Ieri era il suo ultimo giorno di malattia, «anche se sono negativo ormai da giorni. Ma già da una settimana ho ripreso ad allenarmi in casa. In ospedale ho perso 5 chili. Adesso ho tanta voglia di tornare al lavoro. E di tornare a correre».

Camilla De Mori

