Semaforo verde sui conti delle Aziende Riccardi: abbiamo rimesso in ordine

OPERAZIONEUDINE Semaforo verde per tutte le aziende sanitarie della regione che, grazie all'opera di ripiano dell'amministrazione regionale, hanno chiuso il bilancio senza buchi. «Dopo anni di perdite, l'amministrazione è riuscita a rimettere in ordine i conti del Servizio sanitario regionale afferma l'assessore regionale alla salute, Riccardo Riccardi - il primo effetto di questo importante risultato sarà dunque il riconoscimento delle premialità al personale che in passato, a causa dei disavanzi, non erano state corrisposte. Sempre...