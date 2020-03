CONTROLLI

UDINE Per sei volte in sette giorni è stato sorpreso in centro a Udine con gli amici, in barba ai decreti e ai continui inviti a rimanere in casa. Per questo un 19enne italiano, residente fuori provincia, è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Udine per il mancato rispetto della normativa di contenimento del covid-19 e per lui è scattato pure il divieto di non ritorno nel capoluogo friulano per un anno.

TRA IL 15 E IL 21 MARZO

Agenti della Questura e militari dei Carabinieri lo hanno pizzicato a spasso per la città più e più volte. Venerdì, all'ennesimo controllo in via Leopardi nella zona di borgo Stazione, il giovane è stato accompagnato da una Volante in Questura, dove personale della Divisione Anticrimine gli ha notificato il foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno nel Comune udinese per un anno emesso dal Questore. Il giovane, secondo gli uffici di viale Venezia, rientra a pieno titolo tra le persone socialmente pericolose che possono essere destinatarie di misure di prevenzione, in particolare tra coloro che per il loro comportamento debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità.

IL BILANCIO

La questura di Udine parla nella sola giornata di sabato di 1.449 persone controllate, 57 delle quali sono state denunciate per essere uscite di casa senza autorizzazione (4 per false dichiarazioni). 400 gli esercizi commerciali controllati, un esercente è stato denunciato per mancata osservazione del decreto Conte. Anche per le varie stazioni e compagnie dei Carabinieri il fine settimana ha visto centinaia di controlli su tutto il territorio provinciale e decine di denunce per persone che girano senza un giustificato motivo, nonostante le restrizioni, sempre più stringenti. A Udine, a Codroipo e a Tavagnacco, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Udine e delle Stazioni di Codroipo e Feletto Umberto, hanno denunciato 16 persone tutte in auto fuori dai confini del rispettivo Comune di residenza senza valida motivazione. Un 57enne cittadino marocchino con foglio di via, è stato tra l'altro denunciato anche per violazione del ritorno nel Comune di Udine. Quattordici le persone deferite a seguito dei controlli tra i territori di Fagagna, Campoformido e Majano. I carabinieri della Compagnia di Cividale hanno denunciato in tutto venti persone durante la settimana appena trascorsa per inosservanza del decreto, a seguito dei pattugliamenti effettuati tra il capoluogo ducale, le valli del Natisone e del Torre. Una di queste denunce ha portato anche a un ulteriore provvedimento, perché un automobilista è stato fermato alla guida dell'auto in stato di ebbrezza. I militari dell'Arma di Latisana infine hanno denunciato tre fratelli che stavano transitando a Pozzuolo. Il maggiorenne guidava la macchina e due minorenni che erano con lui a bordo sono stati denunciati per inosservanza del decreto state a casa.

SPESA SENZA NEGOZI

Due kosovari sono stati denunciati ieri mattina dalla polizia locale di Lignano Sabbiadoro. Fermati ai controlli, si sono giustificati dicendo di aver raggiunto la località balneare per fare la spesa, ma ieri i negozi erano chiusi.

