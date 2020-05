Il saldo dei contagi registra 6 nuovi casi e 24 nuove guarigioni, che vede scendere il numero delle persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) a 513. In terapia intensiva è ricoverato un solo paziente, mentre quelli ricoverati in altri reparti sono 63 e si registrano 2 nuovi decessi (327 in totale). I totalmente guariti invece ammontano a 2.393 (28 più di ieri), i clinicamente guariti a 54 e le persone in isolamento domiciliare sono 395. I deceduti sono 182 a Trieste, 73 a Udine, 67 a Pordenone e 5 a Gorizia.

Intanto l'idea di coinvolgere direttamente alcuni corregionali residenti a Hong Kong, imprenditori nel settore biomedicale, per il reperimento, l'acquisto e la spedizione in Friuli Venezia Giulia di dispositivi di protezione individuale è alla base del progetto che la Regione ha affidato a Ente Friuli nel Mondo di Udine, in qualità di capofila, e che verrà svolto con il coordinamento del Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero e la partecipazione di tutte le associazioni dei corregionali all'estero riconosciute. La Giunta regionale ha approvato la delibera che ne prevede il finanziamento con 52mila euro, su proposta dell'assessore ai Corregionali all'estero Pierpaolo Roberti. «La finalità dell'iniziativa - spiega - è di fornire aiuto concreto e sostegno alle istituzioni regionali impegnate ad affrontare l'emergenza da coronavirus, contribuendo nello specifico all'approvvigionamento sul mercato orientale dei dispositivi di protezione di cui necessita la popolazione del Friuli Venezia Giulia, avvalendosi dei corregionali imprenditori residenti all'estero, principalmente in Cina, qualificando i rapporti e le relazioni con le istituzioni regionali valorizzandone la presenza, le potenzialità e il ruolo di facilitatori' di contatti e di opportunità a beneficio del Friuli Venezia Giulia». Nel progetto dovranno essere indicate iniziative di carattere culturale e di informazione da svolgersi a distanza con i sodalizi operanti in Cina e all'estero, quali video conferenze, pubblicazioni, attraverso le quali consolidare il senso di appartenenza e rinsaldare le relazioni.

