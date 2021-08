Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Nella mensa dell'ospedale di Udine ci si potrà sedere solo se in possesso del Green pass. Un provvedimento che segue le misure governative sull'obbligatorietà della certificazione verde, in vigore anche per tutta un'altra serie di attività, come ristoranti al chiuso, spettacoli all'aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi, bar (ma non al bancone).Con una circolare inviata ieri, la direzione generale...