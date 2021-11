Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROUDINE In aumento le sedute vaccinali in regione. Lo comunica l'assessore Riccardo Riccardi. «In vista della prossima entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla certificazione verde e l'estensione dell'obbligo vaccinale ad alcune nuove categorie professionali, per garantire tutte le inoculazioni alle categorie obbligate' e ai cittadini la cui certificazione verde è in scadenza, saranno progressivamente incrementate le...