Sedie troppo vicine, tanto che avrebbero pregiudicato il corretto distanziamento tra gli avventori. Per questo motivo il Caffè Contarena, di via Cavour a Udine, sarà costretto ad abbassare le serrande per tre giorni. In più, per il titolare, una sanzione di 280 euro. È quanto ha deciso la Polizia locale di Udine che nel pomeriggio di ieri, in una giornata segnata da un centro storico affollatissimo per lo shopping natalizio, si è presentata nello storico locale per una serie di controlli terminati con il verbale. Erano le 17 circa con gli agenti, secondo alcune testimonianze, che si sono messi a fotografare la gente ai tavoli. In supporto successivamente sono arrivati anche i Carabinieri; poi si sono presentati davanti al gestore per contestare la violazione. Il titolare dell'attività, Ubaldo Leone, ha deciso che presenterà ricorso: «Non la ritengo una cosa giusta - ha detto -. I clienti presenti nel locale, sia all'interno sia all'esterno, erano distanziati, seduti ai loro posti e avevano le mascherine, cosa c'entrano le sedie? Due conviventi possono anche stare seduti vicino, che problema c'è? Mi sembra si sia voluto cercare un modo per farci chiudere. Anche dalla visione delle nostre telecamere si può capire che i dettami del Dpcm stavano venendo rispettati. Davvero incomprensibile quanto accaduto». Il provvedimento arriva a pochi giorni di distanza da quanto accaduto al Duscino, il locale sanzionato dopo un'ora dal taglio del nastro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA