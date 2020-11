IL CASO

UDINE A Udine città il 25,7% degli alunni è in scuole in cui non ci sono i computer, il 15% degli alunni frequenta scuole in cui c'è una dotazione che va da uno a dieci computer e il 28,5% degli studenti frequenta scuole con oltre dieci pc. Il 30,8% di alunni frequenta istituti in città per i quali il dato del numero dei Pc in dotazione non è pervenuto. È quanto emerge da un'indagine OpenPolis che ha elaborato i dati raccolti dal portale «Scuola in chiaro» relativi all'anno scolastico 2018-2019, dunque in epoca pre Covid. Nell'anno in cui, infatti, è scattata la didattica a distanza causa pandemia, la dotazione tecnologica delle scuole è stata incrementata.

Restando ai dati del Rapporto, in città la presenza dei Pc nelle scuole è pari a 2,2 computer ogni 100 bambini se si attribuisce alle scuole che non hanno fatto pervenire il dato «zero computer», sale invece a 4,4 computer ogni 100 bambini se si esclude la percentuale di bambini che frequentano scuole di cui non è data sapere la dotazione tecnologica. L'indagine è partita dal presupposto che le nuove tecnologie hanno aperto possibilità enormi, potenzialmente per tutti. In concreto, però, ha alimentato fortissime differenze nell'utilizzo e nella capacità di padroneggiarle, anche tra i più giovani. «Queste differenze sostiene il rapporto di OpenPolis si innestano sui divari sociali ed educativi preesistenti. In generale, in Italia, il 5,3% delle famiglie con un figlio ha dichiarato di non potersi permettere l'acquisto di un Pc». A Udine città nel 2011 le famiglie potenzialmente disagiate rappresentavano l'1,2% della popolazione. Anche questa una percentuale in crescita se, solo per fare un esempio, nel 2020 in provincia di Udine ci sono state 18mila persone in più che si sono rivolte al Banco alimentare per ricevere beni di prima necessità: famiglie, liberi professionisti, partite Iva. «Una famiglia con difficoltà economiche, con poche risorse educative, reti sociali limitate potrà offrire ai suoi figli un orizzonte di possibilità meno ampio si sostiene nel Rapporto -. Ciò emerge anche nella capacità di padroneggiare i nuovi strumenti».

In sostanza, «l'origine sociale può essere un fattore discriminante nell'utilizzo delle nuove tecnologie, persino tra i giovani. Per evitare che disuguaglianze sociali e digitali si saldino definitivamente, è cruciale il ruolo della scuola e della comunità educante». La scuola, infatti, in alcuni casi supplisce a servizi che mancano a casa e i dati Ocse hanno fatto emergere come, mediamente, almeno il 5% degli studenti svantaggiati abbia un accesso a Internet da scuola, ma non a casa. «Il diritto a una piena cittadinanza digitale, a prescindere dall'origine sociale prosegue il Rapporto è quindi già adesso uno dei temi dirimenti per le nostre società E sarà sempre più così, anche per l'Italia». Per questo il lavoro di OpenPolis si è chiesto che differenza ci sia nella presenza di Pc nelle scuole e che cosa si sa sulla dotazione digitale delle scuole nei territori con più disagio economico sociale. Per rispondere, «è interessante mettere a confronto due dati sostiene il Rapporto -: la quota di famiglie in potenziale difficoltà economica in base ai dati del Censimento del 2011; il numero di Pc e tablet presenti nelle scuole Comune per Comune». L'elaborazione ha messo in evidenza che i capoluoghi con più famiglie in disagio si trovano nel Sud e nelle Isole.

