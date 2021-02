SCUOLE

UDINE Dal primo marzo, i bambini dell'Istituto comprensivo 2 che ne faranno richiesta potranno portarsi il pranzo da casa. È infatti stato pubblicato il regolamento ufficiale che disciplina l'autorefezione, regolamento che si è reso necessario dopo che una quindicina di genitori, sulla base di una sentenza del Tar, ha mandato una diffida alla dirigente affinché non ne negasse la possibilità. Per poter usufruire di questa modalità, i genitori dovranno fare richiesta tramite un modulo da inviare dal 15 al 20 febbraio; allo stesso tempo, dovranno anche disdire il servizio di ristorazione. Il disciplinare prevede alcune regole: non si potranno ad esempio portare pietanze che abbiano bisogno di essere riscaldate o tenute in frigorifero ed è vietata la consegna di cibo all'alunno da parte di servizi di ristorazione esterna. Il cibo, inoltre, dovrà essere già porzionato e spetterà alle famiglie dare al bimbo tutto il necessario per il coperto: dai contenitori (assolutamente non in vetro né in scatola metallica) ai bicchieri, dalle tovagliette ai piatti, dai tovaglioli alle posate (vietati i coltelli, anche di plastica), tutto in materiale infrangibile; le stoviglie non verranno lavate a scuola e, in caso siano monouso, sarà il bambino a metterli in un sacchetto di plastica e a gettarli nelle immondizie. Attenzione, inoltre, a non dimenticare i pasti a casa: «L'alunno dovrà avere il pasto con sé al momento dell'ingresso a scuola cita il regolamento -. Qualora ciò non dovesse accadere, la famiglia esonera la scuola da qualsiasi responsabilità in merito alla mancanza del pasto e alla sua mancata consumazione». Nel caso il disciplinare non venga rispettato, le violazioni saranno comunicate via mail ai genitori e la dirigente scolastica ha comunque facoltà di revocare (al singolo bambino) il permesso di fruire il pasto domestico nel caso le regole stabilite vengano infrante più volte. I bambini che porteranno il cibo da casa mangeranno comunque assieme ai compagni che usufruiscono del servizio mensa e gli insegnanti garantiranno la sorveglianza controllando anche che non si scambino il cibo (ma mamma e papà sono invitati a educare i bimbi a non farlo). Ai genitorispetta la responsabilità della preparazione, del trasporto, delle condizioni igieniche e della conservabilità delle pietanze, come anche il loro valore nutrizionale: pur non entrando nel merito dei singoli cibi, alle famiglie viene consigliato di seguire le linee guida della Regione.

Alessia Pilotto

