SCUOLE

UDINE Ancora contagi nelle scuole friulane. A Cividale, al convitto Paolo Diacono, che già, a malincuore, lunedì aveva dovuto far slittare il tanto atteso riavvio in presenza al 50% dei ragazzi del liceo classico e dello scientifico, a causa di alcuni casi di positività al covid e della necessità di sottoporre al tampone una quindicina di docenti, giovedì è toccato ad una classe delle medie finire in quarantena fiduciaria. Per ragioni organizzative per qualche giorno anche tutte le altre classi delle medie (otto) seguiranno le lezioni on line, come chiarisce la dirigente scolastica del Convitto della città ducale, Alberta Pettoello. Quindi, in questi giorni sono a casa, per un motivo o per l'altro, 189 ragazzini (tanti ne conta la scuola) delle medie cividalesi sono rimasti a casa.

CIVIDALE

Come spiega la preside Pettoello, «nei licei classico e scientifico permane la situazione per cui siamo in attesa dei tamponi e degli esiti per i contatti dei positivi. Ieri (giovedì ndr), per alcuni casi di positivià fra i bambini, abbiamo collocato in quarantena una classe delle medie, per un totale di circa una ventina di ragazzi. Per questioni organizzative abbiamo messo a seguire le lezioni a distanza per alcuni giorni tutte le otto classi delle medie di primo grado, che contano 189 alunni. Per qualche giorno erogheremo la didattica in tale modalità». Già il 1. febbraio i circa 200 ragazzi dei licei classico e scientifico di Cividale (a differenza dei loro colleghi degli indirizzi delle scienze umane e linguistico a San Pietro al Natisone, che lunedì hanno ripreso regolarmente le lezioni al 50% in presenza) erano dovuti restare a casa, in seguito a 5 positività riscontrate fra docenti e studenti, su disposizione del dipartimento di Prevenzione che, in seguito ai tracciamenti, aveva ritenuto di porre in quarantena ii contatti e di sottoporre a tampone una quindicina di docenti.

UDINE

Come altri istituti, anche la scuola dell'infanzia Sorelle Agazzi di Udine, che fa parte del secondo comprensivo di Udine, ha dovuto fare i conti con il covid, come conferma la preside Elisabetta Giannuzzi. «La scorsa settimana abbiamo avuto il sopralluogo del dipartimento di Prevenzione, che ha verificato tutte le misure che abbiamo adottato e dopo aver fatto il tracciamento domenica sera mi ha comunicato che preferiva mettere per prudenza tutti i bambini in quarantena senza tampone: in questa fascia di età fra i 3 e i 6 anni, hanno preferito così. Precauzionalmente - dice la dirigente - sono rimasti a casa gli alunni di tutte e tre le sezioni. Stiamo facendo lo screening con tampone su tutto il personale e al momento sono tutti negativi. La prossima settimana si presume che possano rientrare». Come ricorda Giannuzzi la decisione è stata assunta su indicazione del dipartimento di Prevenzione, che «precauzionalmente adotta le misure che ritiene più opportune per la massima sicurezza di tutti». In questa occasione, «sono a casa 67 bambini delle tre sezioni». Ma la dirigente non vuole neppure dire il numero delle positività riscontrate, per timore che si scateni una sorta di «caccia all'untore» come accaduto, dice, in passato. «Ho imparato dal passato - si sfoga la preside -. In precedenza alcuni docenti sono stati sottoposti al terzo grado con alcune mail dai genitori dopo che avevano letto che c'erano degli insegnanti positivi. Ci sono stati professori - prosegue - messi al bando, docenti in lacrime, genitori accusati di essere untori. Sono stata tempestata di telefonate in cui mi chiedono di dire chi sono i positivi. E questo quando invece può capitare a chiunque di essere contagiato, anche se non esce quasi mai di casa», conclude.

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA