PORDENONE «Riteniamo di rispettare completamente la sentenza del Tar del Fvg nella quale viene esplicitato» che in caso di un peggioramento della situazione pandemica «la Regione può adottare misure maggiormente restrittive per quanto riguarda la didattica in presenza». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, motivando la nuova ordinanza sulla didattica a distanza al 100 per cento per le scuole superiori dopo la sospensione da parte del Tar della precedente ordinanza che era stata firmata lo scorso 4 gennaio. «Oltre ai dati scientifici allegati alla nuova ordinanza, il passaggio della regione in zona arancione - ha spiegato Fedriga ieri mattina nel corso di un incontro con la stampa - ci ha fatto rendere ancora più convinti della necessità purtroppo di continuare con la didattica a distanza. Ci rendiamo conto del sacrificio che stiamo chiedendo agli studenti - ha concluso - anche noi vorremmo la didattica in presenza al 100%, ma i dati a disposizione ci fanno essere particolarmente cauti». Da oggi, dunque, nulla cambia per gli istituti scolastici superiori: si proseguirà con le lezioni online nell'ambito delle deroghe previste sia per le attività laboratoriali che sulla frequenza possibile nelle situazioni di alunni con disabilità, in quei casi anche per le classi o parte di esse.

Anche l'Ufficio scolastico regionale, è stato ribadito, ha convenuto nell'arrivare alla fine del primo quadrimestre con le maggiori precauzioni possibili. «Poi - ha annunciato Fedriga - valuteremo quali possano essere le modalità anche diverse per iniziare il secondo quadrimestre». Poi la sottolineatura più politica della vicenda legata al ricorso. «Ho paura che in qualche ministero si sia fatto finta di non capire. Mi spiace che la ministra Azzolina non abbia voluto confrontarsi in maniera costruttiva. Come invece noi, come Regione, abbiamo sempre fatto con il governo durante tutta la gestione della pandemia».

«Il problema - ha sottolineato invece l'assessore Riccardi - non è tanto la sicurezza nelle scuole, va spostata l'attenzione sulla mobilità delle persone. I dati ci dicono che nella componente anagrafica dai 10 ai 20 anni c'è un'alta capacità di contagio. La misura va poi collegata alla forte pressione sugli ospedali». Ribadendo la necessità della seconda ordinanza regionale sulla didattica a distanza alla superiore, l'assessore Alessia Rosolen ha precisato: «C'è un aspetto della sentenza del Tar che boccia la prima ordinanza che va sottolineato. Dove si dice che la Regione ha predisposto tutti i piani legati al Trasporto pubblico locale, oltre che il personale di assistenza nelle scuole e riconosce anche tutti gli investimenti attuati negli ultimi mesi per consentire il riavvio delle lezioni». Riavvio di cui si riparlerà a inizio febbraio.

