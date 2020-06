ISTRUZIONE

UDINE (al.pi.) Il Comune di Udine coordinerà un tavolo pubblico-privato per trovare nuovi spazi alle scuole in vista della ripresa dell'anno scolastico, e, per le secondarie di secondo grado, la prospettiva sarà di spostare alcune classi alla Fiera, percorso che sembra essere già a buon punto. Ieri il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha incontrato i dirigenti degli istituti udinesi. «Abbiamo trovato un interlocutore attento alle nostre istanze ha spiegato il dirigente del liceo classico Stellini, Luca Gervasutti - Il Comune non può rispondere a grandi carenze di spazi, tuttavia ha già proposto alcune soluzioni: la prima è rappresentata dall'assegnazione di una sede in via Diaz al Centro di educazione permanente per gli adulti, che consentirà alla Valussi di recuperare alcuni spazi prima a uso promiscuo. Contestualmente, l'amministrazione sta operando per convertire all'utilizzo didattico due o tre padiglioni dell'ente fiera per le scuole superiori ed è a buon punto. Inoltre, saranno fatti alcuni interventi di cablatura in alcune scuole del primo ciclo per un'eventuale didattica a distanza. Nei prossimi giorni sarà istituito un tavolo coordinato dallo stesso Comune che interloquirà con soggetti pubblici e privati per vedere se c'è disponibilità di ulteriori spazi».

IL TAVOLO

Sarà composto dall'assessore al patrimonio, Francesca Laudicina, dal commissario dell'Uti Friuli Centrale, Augusto Viola, e da due dirigenti scolastici (lo stesso Gervasutti e Paolo De Nardo, del Terzo Istituto Comprensivo). Notizie positive arrivano anche dalle indiscrezioni sulle nuove linee guida ministeriali: «Quelle ufficiali saranno comunicate la prossima settimana ha continuato il dirigente - ma pare che lo spazio da destinare a ogni studente sarà di 2,80 metri quadrati: in un'aula standard di 50 metri sarebbero da sdoppiare solo le classi con oltre 18 componenti. È un'ipotesi abbastanza percorribile: allo Stellini, significherebbe che quasi il 50% potrebbero rimanere unite e le altre lavorare su turni. Quando ci sarà l'ufficialità potremo calcolare esattamente di quante nuove aule avremo bisogno, fermo restando che ad alcuni istituti servono i laboratori».

SOTTO ESAME

Intanto continuano gli esami di maturità nella versione che prevede solo il colloquio orale. «I lavori procedono in modo rapido e veloce ha spiegato Gervasutti - i ragazzi sanno come comportarsi anche per quanto riguarda la sicurezza e i docenti si sono subito calati in questa nuova realtà. L'emozione degli studenti è rimasta intatta: sono molto tesi e preoccupati, come gli altri anni. Quasi tutti portano un accompagnatore, in alcuni casi la mamma». Gli esami dovrebbero concludersi entro fine di giugno.

«PIÙ CENTRI ESTIVI»

Sul tema dei servizi educativi, l'opposizione unita attacca la giunta e chiede di investire almeno parte dei 920mila euro risparmiati nei mesi di lockdown, per implementare le attività a sostegno delle famiglie. A presentare un question time sono stati Federico Pirone (Innovare), Alessandro Venanzi e Pierenrico Scalettaris (Pd), Enrico Bertossi (Prima Udine) e Lorenzo Patti (Siamo Udine). «Gli importi non corrisposti, a causa del blocco, a chi gestisce i servizi educativi è stato di 1,89 milioni di euro dicono i firmatari - mentre le mancate entrate di 970mila euro. L'offerta dei centri estivi è insufficiente: in alcuni casi la richiesta è addirittura vicino al triplo del disponibile; la programmazione e attivazione di questi essenziali servizi sono avvenute con fortissimo ritardo e con modalità umilianti per le famiglie, in grandissimo disagio e costrette a una guerra di click. L'assessore competente ha cercato di rassicurare con parole di generico impegno: ma le promesse che non coincidono con la realtà. Come mai avendo avuto le stesse condizioni degli altri, a Udine si è generato questo grande ritardo e forte confusione? Quante risorse aggiuntive, considerando le minori spese di 920mila euro, saranno utilizzate per rispondere alle richieste di servizi di bambini e famiglie? E quali sono i posti disponibili, i tempi e le modalità previste per i servizi per la fascia 0-3 anni?».

CONSERVATORIO

Al Tomadini di Udine gli studenti lamentano di non sapere ancora quando inizierà la sessione estiva d'esami. «Sarebbe dovuta cominciare il 16 giugno, poi rimandata al 18, ma ancora non abbiamo notizia ufficiale spiega la Consulta degli Studenti - la stessa cosa è accaduta per il recupero della sessione invernale. Negli ultimi anni è una situazione già successa e che mette gli studenti in difficoltà. Nonostante le nostre numerose richieste protocollate inoltrate alle direzioni didattica e amministrativa e al presidente non abbiamo mai ricevuto risposte adeguate, né informazioni».

