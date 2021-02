IL CASO

UDINE A una settimana dal ritorno in classe degli studenti delle superiori friulane, dopo mesi di videolezioni, lunedì scatterà lo sciopero di quattro ore del personale dei trasporti. Una notizia che ha gelato il sangue a diversi presidi, che già tiravano il fiato dopo la prova generale del debutto ad ostacoli con i doppi turni. Il prefetto vicario di Udine, Gloria Allegretto farà il punto oggi con i trasporti, «per capire come vogliono e possono riorganizzarsi» se del caso. A porre il tema al tavolo è stato l'assessore Alessandro Ciani.

LO SCIOPERO

L'astensione dal lavoro per 4 ore, è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl per rivendicare il rinnovo del contratto, scaduto a dicembre 2017, ma anche per chiedere una riorganizzazione del settore. Come spiega Antonio Pittelli (Cisl), «la protesta è legata alla vertenza contrattuale, ma anche al futuro del trasporto pubblico locale. Per effetto della pandemia, cambierà sicuramente la domanda. Il covid ci ha obbligati a pensare in modo nuovo. Le abitudini assunte ora andranno di sicuro ad impattare sulla domanda di mobilità in futuro. Le aziende devono essere lungimiranti. Uno degli scopi dello sciopero è far intervenire le associazioni datoriali e il governo per creare un sistema dei trasporti, creando un collegamento fra aziende grosse e piccole e riducendo il numero di società». Un problema che, almeno in Fvg, è meno sentito. L'impatto di uno sciopero ad una settimana dalla ripartenza delle scuole? «Il nostro scopo non è mettere in ginocchio gli istituti. Vogliamo dare un segnale, cercando sempre di essere responsabili, come abbiamo fatto durante tutta la pandemia, quando abbiamo sempre lavorato». Giuliano Cautero (Rsa Filt Cgil di Arriva Udine) rammenta che «ci chiedono continua flessibilità per servire i poli scolastici e non vogliono riconoscere che durante il covid siamo stati sempre in prima linea a rischio di contagi». Proprio per i doppi turni, ricorda, «abbiamo dato la nostra disponibilità all'azienda con impegni importanti di straordinario riconoscendo la necessità di tpl in questo periodo. La disponibilità ha richiesto importanti sacrifici ai lavoratori». Fortunatamente, conclude Cautero, «con la partenza di tutte queste ribattute di corse e dei mezzi degli Ncc (i bus turistici ndr) che fanno corse in aggiunta alle nostre, la scelta delle forze messe in campo, dai vigili, dai volontari e anche dal personale di Arriva Udine, in funzione anti-assembramenti alle fermate è stata una mossa azzeccata. Avevamo chiesto di farlo già a settembre, perché nei punti a rischio ci fossero adulti in grado di informare i ragazzi sui comportamenti da tenere» e anche per orientarli fra tante corriere «magari con livree diverse».

L'AZIENDA

Arriva Udine sottolinea come «le fasce orarie della protesta sono diverse per ciascuna provincia. Lo sciopero, per quanto riguarda i lavoratori di Arriva Udine, sarà nella fascia 16.45-20.45. Tutte le corse già in viaggio al momento dell'inizio dello sciopero proseguiranno fino a destinazione». Quindi la protesta, a parere dell'azienda, «non incide con i normali orari di primo e secondo turno». «Riusciamo a farli uscire per tempo!», festeggia, infatti, Monica Napoli che guida lo Stringher (una potenza di fuoco di 1.200 studenti). E anche Marina Bosari, dirigente del Copernico, che pure, al pomeriggio, a differenza dei colleghi, ha ben due turni con orari sfalsati, spiega che ritiene che non avrà problemi. Pure Laura Decio al Marinoni pensa che i suoi ragazzi possano farcela: «Non andiamo oltre le 15». Certo, poi, in caso di coincidenze lunghe, qualche problema potrebbe esserci. Intanto, i dirigenti delle superiori si stanno muovendo per cercare di risolvere le criticità segnalate da ragazzi e famiglie che riguardano bus e corriere. Bosari si è già messa in contatto con la società e «ho trovato buona disponibilità». Anche Napoli segnala che «ci sono dei problemi, di cui ho già parlato con il dirigente di Arriva Udine». In particolare, i nodi sottoposti al gestore riguardano «le Valli del Natisone e chi arriva in treno, ma il dirigente mi segnalava che possono prendere il bus di linea senza pagare un ulteriore biglietto». Tutto bene, invece, al Sello, come spiega la preside Rossella Rizzatto. Attende gli esiti di un monitoraggio su più giorni invece Laura Decio (Marinoni), che lunedì aveva visto un 11% di assenze al secondo turno e un 5% al primo. «Sono perplessa. Stamattina (ieri ndr) ho avuto, al contrario, tante assenze al primo turno, sempre intorno al 10%, e meno invece al secondo. Ma alle 8 le corriere sono le stesse di prima».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA