SCUOLE

UDINE Quasi quattro milioni di euro solo per il territorio provinciale di Udine per garantire le corse aggiuntive dei mezzi pubblici per la ripartenza delle scuole in presenza nell'era del covid. È di questo ordine di grandezza, come conferma l'assessorato retto da Graziano Pizzimenti, la proiezione calcolata fino alla fine dell'anno scolastico per l'ex provincia di Udine. Una cifra necessaria per coprire le corse extra di bus e corriere della Tpl Fvg ma anche il ricorso ai mezzi della galassia Ncc che serviranno a colmare i varchi aperti. In totale, si parla, sempre solo per la provincia di Udine, di 456 corse aggiuntive giornaliere, in parte garantite dalla società del gruppo Tpl Fvg, in parte dagli autobus dei noleggi con conducente, che saranno una sessantina per il territorio friulano.

GLI ORARI

Ieri pomeriggio sul sito del consorzio Tpl Fvg, che ha in appalto il servizio di trasporto pubblico su gomma in tutta la regione, sono stati pubblicati gli orari completi per la ripartenza di febbraio (e quindi i doppi turni nelle scuole superiori, che torneranno sui banchi in presenza al 50% lunedì), con le corse aggiuntive e le fermate intermedie. Risultato? Le famiglie, che avevano presentato attraverso i presidi una lunga lista di segnalazioni di criticità per alcuni punti mal coperti (da Canussio di Varmo a Tapogliano, da Pavia di Udine a Treppo Grande, da Cerneglons a Belgrado di Varmo), sono soddisfatte a metà. Come spiega la rappresentante della rete dei presidenti di consiglio di istituto Alessandra Buttazzoni, dopo essersi consultata con le altre mamme e gli altri papà, «a Sedegliano hanno aggiunto corriera alle 15.20 dalla stazione, che si ferma anche in piazzale Osoppo. A Cervignano pure, come a Pavia di Udine». E anche per Moruzzo «i nuovi orari rendono agevoli entrata e uscita del turno delle 8 ma non risolvono il problema del rientro del turno delle 10», rileva Tiziana Camellini, mamma di una liceale. Secondo Buttazzoni, «l'orario 10-15 (il secondo dei due turni imposti dal piano prefettizio di dicembre, su cui non c'è stato alcun passo indietro nonostante la richiesta pressante dei presidi ndr) rimane un orario assurdo, per lo studio domestico, per l'assenza di spazi organizzati per la fruizione sicura dei pasti a scuola, per tutte le attività legate alla scuola che devono essere effettuate online dopo l'arrivo dei ragazzi a casa». Buttazzoni prova a ipotizzare la giornata tipo di uno studente di Sedegliano, che «ha la corriera alle 9.10, arriva a Udine in autostazione alle 9.45, corre a scuola per iniziare alle 10 (speriamo sia allenato), pranza in classe alle 13.50 (15 minuti in cui si può togliere la mascherina). Segue un'altra lezione ed esce alle 15. Prende la corriera in piazzale Osoppo alle 15.29 e arriva a Sedegliano verso le 16. Fa uno spuntino e si rilassa diciamo mezz'ora e si mette a studiare... Ah no, è martedì ha il corso di un'ora per recuperare la buca del primo trimestre. Quindi inizia a fare i compiti scritti dopo le 17.30. Ok niente studio, ma non importa. I prof daranno meno compiti», conclude la simulazione con una battuta ma non troppo.

IN CARNIA

Anche altrove non mancano le criticità. Oltre al preside dello Stellini Luca Gervasutti, che si era fatto ambasciatore, con Arriva Udine, delle lamentele arrivate dalle famiglie, anche il dirigente scolastico del Magrini-Marchetti di Gemona, Marco Tommasi, aveva presentato la lista delle criticità, che riguardavano soprattutto gli studenti dei paesi di alcune vallate carniche, da Paularo a Paluzza alle Valli del But, oltre che i ragazzi di Trasaghis, dove «mancava il collegamento da Gemona». Ma il nuovo orario pubblicato ieri, almeno in parte, ha sanato la situazione. «La modifica del piano prefettizio - rileva il preside - è in parte migliorativa. Finalmente hanno preso in considerazione gli alunni della Carnia. Ma purtroppo hanno cambiato gli orari di partenza da Gemona per Tolmezzo. Prima le corriere partivano alle 15.25 e adesso invece partono già alle 15.18. Peccato che gli studenti escano da scuola alle 15.25. Lo avevamo già segnalato. Adesso diventa ancor più problematico poter prendere quel mezzo. La corriera successiva è un'ora dopo. È un problemone. Prima di uscire da scuola i ragazzi ci mettono sempre un po', anche per rispettare le normative anti assembramenti». E i ragazzi carnici, a scuola sua, sono «almeno una trentina». Risolto, invece, il problema che riguardava Trasaghis. «In generale mi sembra che abbiano aggiunto delle corse e modificato gli orari. Noi presidi aspettiamo questo piano da dicembre».

Camilla De Mori

