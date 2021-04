Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ISTRUZIONEUDINE La scuola si avvia alla sua (nuova) ripartenza, con le superiori in presenza almeno al 70 per cento, ma continua a scontare la zavorra delle quarantene, per quanto soprattutto di matrice extra-scolastica.LE MISURESecondo i dati forniti ieri dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, nella sola zona di Udine e di Cividale, ad essere interessate da casi di positività fra alunni e personale sono in tutto nove classi:...