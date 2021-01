L'ALTRO FRONTE

UDINE Ma quando i ragazzi delle superiori torneranno a scuola in presenza, come si risolverà il problema delle aule che mancano per permettere il rispetto delle misure anti-covid? L'ipotesi dei moduli prefabbricati, ventilata la scorsa estate e poi ancora in autunno (e approdata anche ad un tavolo con i dirigenti scolastici, poi non più convocato), è al centro di una serie di studi commissionati dall'Edr, l'ente subentrato all'Uti nella gestione dell'edilizia scolastica, come risulta agli atti. Fra settembre e dicembre per il capitolo spazi si è lavorato non solo per Udine (per Stringher, Sello, Marinoni, Marinelli) ma anche per il Sabatini di Pozzuolo e per il Solari. Ma nei prossimi giorni potrebbero esserci delle «evoluzioni tecniche», fanno sapere all'Edr.

L'ASSESSORE

Come chiarisce l'assessore regionale Graziano Pizzimenti, «siamo in una fase di studio. All'Edr stanno vedendo quanto costerà. Per gli interventi l'Ente di Udine ha a disposizione 5,8 milioni complessivi per trovare delle soluzioni alternative per la didattica in presenza. Per ora i tecnici stanno studiando e stanno rifacendo conti su conti». Insomma, sul futuro di quegli spazi e sul modello (i moduli prefabbricati) ventilato «dipenderà da cosa esce dallo studio di fattibilità. Stiamo capendo - dice Pizzimenti - se vale la pena farli. Bisogna capire quanto costa e dove è meglio intervenire». Uno dei progetti allo studio riguarda la realizzazione di prefabbricati chiavi in mano nel centro studi, fra via Aspromonte e via Galilei, per cui l'11 dicembre scorso l'Edr ha decretato di affidare uno studio di fattibilità tecnica ed economica ad una ditta trentina per un importo di 33.883,10 euro. Per il medesimo intervento sono state anche affidate ad uno studio udinese (per 1.248 euro) le indagini storico-tecniche a supporto della valutazione da rischio da ordigni bellici. Per i moduli prefabbricati al servizio del Marinelli e per quelli che dovrebbero far gioco al Marinoni, è stata invece commissionata a novembre un'indagine geologica propedeutica per circa 9.469 euro. Al Sello, per la realizzazione di un'aula multifunzionale, sempre a dicembre sono stati commissionati arredi per circa 8.748 euro. Al Solari di Tolmezzo l'adattamento funzionale degli spazi per l'emergenza covid, finanziati con fondi strutturali europei, ha un quadro economico di 350mila euro.

I PRESIDI

Il sindaco Pietro Fontanini ricorda che accanto al Marinelli «vorrebbero realizzare dei prefabbricati anche per permettere agli studenti dello scientifico di potersi trasferire nei nuovi spazi quando la loro scuola sarà interessata dai lavori». Il liceo avrà bisogno di spazi per 20 classi. «Ho avvertito a maggio, mandando le delibere di consiglio di istituto e collegio docenti, in cui dicevamo che bisognava sistemare. Sono scettico sul farlo adesso. Sono due anni scolastici - riflette il preside Stefano Stefanel - che i ragazzi del Marinelli sono fuori dalla loro scuola, se si considera il secondo quadrimestre dello scorso anno e la prima parte di questo. Due anni travagliati a cui adesso se ne aggiungeranno altri due nel prefabbricato, che in prospettiva futura potrebbe servire anche al Malignani e allo Zanon. Penso possano esserci dei problemi». Infatti, per fare i lavori di adeguamento «devono liberare tutta l'ala. E alla fine dell'intervento - secondo Stefanel - ci restituiranno un Marinelli uguale a quello attuale, che sarà inadeguato per altri 50 anni, con aule piccole e corridoi troppo larghi. Un liceo anni Cinquanta, non anni Duemila». Secondo lui, invece, si sarebbe dovuto approfittare della messa in sicurezza per fare di meglio, «per modificare in senso migliorativo l'edificio. Invece, ci lasceranno aule da 50 metri quadri per 27 studenti e corridoi da 3 metri e mezzo». Per ora, comunque, al liceo aspettano ancora un cronoprogramma. Al Marinoni la preside Laura Decio è in attesa di notizie. «Abbiamo scritto all'Edr per sapere a che punto siamo. Ma da allora non abbiamo visto nessun documento scritto. C'è un accordo verbale che prevede la costruzione di prefabbricati per accogliere 11 aule e una sala professori. Vedremo quando i ragazzi rientreranno in presenza: per allora sarebbe auspicabile poter contare su aule in più. L'idea è di mandare nei moduli le scuole che ospitiamo al Marinoni, dove oggi accogliamo una decina di classi dello Stringher e 5 del Percoto».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA