SCUOLE

UDINE Il Friuli Venezia Giulia ha dato il suo «sì» all'intesa tra Conferenza delle Regioni e Governo riguardo alle «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia» che sono state predisposte dall'Istituto superiore di sanità, dal ministero della Salute e dell'Istruzione e dall'Inail. Lo ha confermato ieri il vice presidente della Giunta e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi. Il testo su cui ieri la Regione ha dato l'assenso è una guida operativa tesa a evitare «frammentazioni e disomogeneità» nella trattazione del problema. Le Regioni hanno solo chiesto che nei servizi educativi per l'infanzia la didattica possa svolgersi a gruppi stabili, rimettendo ai singoli istituti la valutazione sulla loro dimensione.

LA CONFERENZA

La Conferenza delle Regioni ha inoltre presentato una raccomandazione sulla didattica a distanza, per classi e per plesso, nel caso in cui si dovessero verificare cluster che ne impongano la riattivazione. Altra è la posizione della Regione riguardo alle indicazioni nazionali per il trasporto scolastico e il dimensionamento delle aule, su cui Riccardi ha evidenziato «permangono perplessità». In riferimento al trasporto scolastico, da giorni il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, in sintonia per altro con altri colleghi italiani, ha avvertito dell'impossibilità a garantire il servizio se sui mezzi dovrà essere rispettata una distanza di un metro e mezzo. La richiesta partita dalla Regione alla volta di Roma è di poter far viaggiare i mezzi a piena capienza, a meno che lo Stato non metta a disposizione bus e personale aggiuntivi. Il confronto sul tema fra Governo e Regioni è stato intenso nelle ultime ore, ma ancora non ci è trovato un punto di condivisione.

TRASPORTO SCOLASTICO

Un questione particolarmente calda, questa del trasporto scolastico, tanto che il gruppo consigliare del Pd ha indetto per oggi una conferenza stampa a Udine, con i consiglieri Chiara Da Giau e Mariagrazia Santoro, già assessore ai Trasporti nella passata amministrazione, e ieri il Coordinamento delle Sinistre di opposizione ha attaccato la richiesta di Fedriga di far viaggiare i mezzi di trasporto a piena capienza. «I cittadini, ed in particolare gli studenti che si apprestano a ritornare a scuola, hanno bisogno del giusto distanziamento e quindi, come minimo, del raddoppio dei mezzi del trasporto pubblico», ha sostenuto Fabio Feri in rappresentanza del Coordinamento. «La Giunta ha aggiunto - preferisce invece spendere i soldi negli incentivi, ovvero milioni e milioni di euro, per la riduzione del prezzo della benzina: in altre parole privilegia il trasporto privato individuale invece di quello pubblico». Ma quello del trasporto non è l'unico interrogativo che pende sull'avvio dell'anno scolastico.

IL CONVEGNO

Il punto su regole, protocolli, comportamenti e responsabilità conseguenti in materia di sicurezza per garantire un anno scolastico del tutto inedito si farà oggi in sala Aiace a Udine, dalle ore 15, in un incontro nato da un'azione congiunta dei diversi attori in campo. Moderati dall'avvocato penalista Federica Tosel interverranno il sindaco di Udine, Pietro Fontanini; i dirigenti scolastici Stefano Stefanel e Paolo De Nardo, rispettivamente ai vertici del liceo Marinelli e dell'Istituto comprensivo 3 di Udine; Riccardo Cisilino e Alessia Rampino, rispettivamente responsabile di Servizio imprese e dei Servizi sanitari della società Coram; Marco Cavalli, security manager; l'avvocato penalista Luigi Rossi; Paolo Alessio Vernì, presidente del Tribunale di Udine, sezione penale. Al centro dell'attenzione, come sia possibile essere certi di aver messo in atto nel proprio contesto scolastico tutto ciò che è previsto dalla norma e istituzionalmente doveroso per non correre il rischio di una responsabilità penale nel caso di contagi.

