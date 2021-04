Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAPORDENONE E UDINE Non era tecnicamente possibile. E per questo motivo non accadrà. Il Friuli Venezia Giulia non potrà permettere il rientro in classe degli studenti delle superiori al 100 per cento della capienza. Anzi, è molto probabile che la Regione si posizioni all'estremo più basso della forbice, consentendo da lunedì (quando il Fvg sarà quasi certamente in zona gialla) la frequenza solamente al 60 per cento. L'aumento...