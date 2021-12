IL QUADRO

UDINE Scuole in difficoltà a rimpiazzare in tempi brevi lo zoccolo duro dei dipendenti non vaccinati, che già al debutto della stretta sul green pass per il personale del settore hanno fatto sapere ai loro presidi che non hanno intenzione di sottoporsi al siero anticovid, costasse pure la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Se i sindacati hanno calcolato una media del 10 per cento di no vax fra docenti, bidelli e amministrativi friulani, ci sono istituti in città che arrivano anche a quota 15 per cento. Allo Stringher la dirigente segnala volantini contro il vaccino trovati a scuola.

STRINGHER

Il rinvenimento, a quanto comunicato, sarebbe avvenuto alla vigilia del giro di vite. «Non ho registrato tensioni - spiega la preside dell'istituto di viale Monsignor Nogara, Monica Napoli -. In compenso, martedì sono stati trovati dei volantini contro il vaccino appesi in giro per la scuola. Li hanno scoperti i ragazzi: erano cinque nei corridoi, ma al piano interrato. Mi hanno detto di averli rimossi e messi nel bidone dei rifiuti. Me ne ha parlato un rappresentante d'istituto, che li ha scoperti martedì mattina e si è attivato con altri compagni. Poi me l'hanno riferito». Un episodio, quello raccontato da Napoli, che, se effettivamente avvenuto così com'è stato riferito, seguirebbe a ruota l'imbrattamento dei muri esterni della scuola Ellero di via Deciani, che ha provocato lo sdegno di cittadini e istituzioni. Allo Stringher l'impatto dei no vax sull'organico non è indifferente, visto che ieri Napoli ha contato «29 persone» su un totale di oltre 200 («184 docenti e una trentina di personale Ata»). «Molti si sono messi in malattia. Qualcuno, quando ha ricevuto il mio invito, aveva già in mano la prenotazione del vaccino. Qualcun altro mi ha chiesto cosa succederà, perché mi ha detto chiaramente che non intende vaccinarsi. A tutti ho dato informazioni. C'è stato anche chi mi ha chiesto che accade se prenota e poi decide di non fare il vaccino. Ho spiegato che è solo un modo per procrastinare. Io applico la normativa: se uno prenota e per ics motivi poi non si vaccina, quando chiederò di presentare il certificato di avvenuta immunizzazione nel giro di 3 giorni non potrà farlo e quindi lo sospenderò». I problemi maggiori, aggiunge Napoli, sono sul personale Ata: «Siamo già in sofferenza, sotto organico, perché tanti erano già prima in malattia per altri problemi o in aspettativa. Su 19 collaboratori scolastici 7-8 sono indisponibili per vari motivi. Oggi per tenere aperti i laboratori ho dovuto chiedere ad alcuni collaboratori di fare lo straordinario. Ma mi hanno già detto: Non possiamo andare avanti un mese così. Io posso andare in deroga, facendo nomine per garantire il servizio, ma è molto difficile trovare persone che vengano a fare supplenze. Non si trova nessuno»

COMPRENSIVI

Peggio ancora va nei comprensivi. Nel primo e nel secondo di Udine, retti da Maria Elisabetta Giannuzzi, i no vax sono «circa il 15 per cento». Paolo De Nardo, nei due comprensivi che dirige, alla fine avrà, secondo i suoi calcoli, 27 persone che potrebbero non mettersi in regola. «Allo stato abbiamo 15 non vaccinati in una scuola e 19 nell'altra. Ma complessivamente di questi una parte aveva già consegnato precedentemente l'esenzione dall'obbligo, altri invece si sono adeguati e mi hanno consegnato la prenotazione per il vaccino. Alcuni invece mi hanno detto che non si vaccineranno e quindi dovrà sospenderli. Ma non ho ricevuto contestazioni: è stato un confronto sereno e civile».

IN CRISI

Facendo tutte queste scremature a restare senza giustificazione sarebbero «12 persone da una parte e 15 dall'altra: 27 su 450 dipendenti. Alcuni hanno perplessità anche legittime che cercheranno di risolvere con il medico vaccinale quando andranno all'hub. Se poi non riusciranno a convincerli allora dovremo sospenderli». Questa nuova ondata di sospensioni secondo De Nardo «metterà in crisi molte scuole, che si tratti di docenti o Ata, perché le graduatorie sono esaurite e c'è anche il problema che chi prenderà queste supplenze avrà sempre la spada di Damocle che questi contratti si potranno interrompere improvvisamente se il titolare, per esempio, prende il covid, diventa immune e può rientrare a scuola. Non so quanti saranno disposti ad accettare questi incarichi».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA



