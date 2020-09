LA RIPARTENZA

UDINE Dopo sei mesi, oggi si aprono ufficialmente le scuole, anche se non per tutti: i ragazzi dovranno attendere il 16 settembre, ma per personale Ata e docenti l'attività riprende con il consueto Collegio Docenti che dà il via alla programmazione didattica. A complicare le cose ci sono le misure anti-Covid 19: molte scuole, in questi primi giorni di settembre, organizzeranno incontri con i genitori per informarli sulle modalità della ripartenza (ad esempio l'Istituto Comprensivo 3), ma ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, primo tra tutti quello dei casi fragili, studenti o professori.

NODI DA SCIOGLIERE

È questo, ad esempio, il tema che preoccupa Luca Gervasutti, dirigente del Liceo Classico Jacopo Stellini: «Non sappiamo ancora come gestirli spiega - e confidiamo che arrivino presto indicazioni precise dal Ministero dell'Istruzione, in particolare per quanto riguarda il personale: aspettiamo chiarimenti, perché se ci fossero situazioni di fragilità bisogna sapere subito come intervenire, capire se questi docenti potranno far lezione da casa, da remoto o se potremo nominare dei supplenti. Questa mattina (ieri, ndr) abbiamo avuto un incontro informale con altri dirigenti delle scuole superiori di Udine per discutere di questi problemi e questi dubbi. Ci vedremo anche la prossima settimana, per tenere un comportamento condiviso». La preoccupazione sulle fragilità non riguarda solo gli istituti secondari di secondo grado: anche Paolo De Nardo, dirigente del Terzo Comprensivo sottolinea che il tema rappresenta ancora un'incognita: «Non sappiamo cosa fare per quanto riguarda i lavoratori fragili dice - io ne ho 4 o 5 casi. Se si tratta di personale per l'assistenza amministrativa è più semplice, si può attivare il lavoro agile, ma se si tratta di docenti e collaboratori scolastici, il lavoro da casa non è altrettanto semplice. L'altro nodo fondamentale è quello dell'organico aggiuntivo rispetto a quello di fatto. Serve un certo numero di docenti per sdoppiare alcuni classi della primaria e della secondaria, e collaboratori scolastici perché sono aumentati i varchi di accesso e uscita».

SABATO? NO GRAZIE

Al Liceo Stellini la ripartenza è stata pianificata rinunciando alle lezioni del sabato (scelta che anche altri istituti hanno fatto), cosa che «consente si legge sul sito - di migliorare la distribuzione dell'impegno e del recupero psicofisico degli studenti, di ottimizzare la presenza dei docenti e del personale, di ridurre il numero di giornate di apertura dell'edificio scolastico e di trasferimento degli studenti». «Ci siamo organizzati con la settimana corta spiega Gervasutti - dal lunedì al venerdì, e abbiamo deciso di inserire un quarto d'ora di pre accoglienza per consentire l'accesso scaglionato che avverrà attraverso cinque varchi. Abbiamo acquistato sei termoscanner che serviranno non per misurare la temperatura a tutti, ma a disposizione in caso di situazioni dubbie o di malessere». Dal 2 settembre, invece, allo Stellini inizieranno i corsi di recupero: «Si tratta solo di una decina di studenti commenta il dirigente - troppo pochi perché sia un test probante. Noi, comunque, siamo pronti: dal 16, testeremo la macchina; forse strada facendo scopriremo inconvenienti a cui non avevamo nemmeno pensato».

SERVIZI SCOLASTICI

Intanto, non si sa ancora quando potranno iniziare i servizi di pre e post accoglienza: «I genitori commenta l'assessore comunale all'Istruzione, Elisa Asia Battaglia - sono stati avvisati che le preiscrizioni sarebbero state fatte solo a titolo esplorativo; solo in seguito alle decisioni del Governo e delle autorità locali sull'emergenza coronavirus sarebbe stata data comunicazione agli interessati dell'ammissione ai servizi. Alla volontà dell'amministrazione di attivare i servizi il prima possibile si oppone l'assenza delle informazioni, a partire dagli orari delle lezioni, necessarie all'erogazione degli stessi. Credo che in questo momento sia necessario un atto di responsabilità da parte di tutti, e soprattutto da parte della politica che deve recepire le istanze dei cittadini evitando di esasperare animi». La Regione, invece, ha annunciato i contributi per le sezioni primavera 2020/2021: l'entità dei fondi dipenderà dal numero di iscritti (almeno 5) e dalla durata oraria del servizio.

VERSO IL REFERENDUM

Il centrosinistra, ieri, ha lanciato una petizione per chiedere al Comune di trovare sedi alternative alle scuole per i seggi elettorali, così da non interrompere l'attività didattica: «Come fatto da altre parti dice Cinzia Del Torre (Pd) -, si potrebbero sfruttare palestre, centri sportivi, sale teatrali o congressuali e sedi circoscrizionali».

Alessia Pilotto

