UDINE (E.B.) Regionalizzazione della scuola ed incentivi alle aziende che offrono qualità e stabilità occupazionale premiando quelle che assumeranno donne con figli. Sono solo due dei numerosi obiettivi che la Giunta regionale tracciando ieri a Trieste il consueto bilancio di fine anno intende raggiungere nel 2022. Per la famiglia e la natalità sono stati stanziati 32 milioni di euro «triplicando le risorse rispetto al 2018 ha sottolineato l'assessore Alessia Rosolen ed è stato anche l'anno della legge quadro sulla famiglia: un insieme organico di misure a cui daremo attuazione nel 2022 stanziando 57 milioni di euro». «Con la nuova programmazione 2021-27 ha aggiunto - daremo avvio, con un primo stanziamento di 100 milioni di euro ad un piano che accompagnerà le politiche regionali e nazionali su lavoro e formazione». Sul fronte degli Enti locali, invece, tre i punti programmatici del nuovo anno: la nuova norma sui tributi immobiliari locali, una nuova legge che dia «ulteriori risposte sulla sicurezza», ha spiegato l'assessore Pierpaolo Roberti e, infine, il prosieguo della concertazione con i Comuni per gli investimenti sul territorio. Nel 2021 la Regione ha stanziato oltre 500 milioni di euro per consentire ai Comuni di erogare servizi sempre più efficienti. A questi sono stati aggiunti 200 milioni per investimenti pubblici su scuole, asili, viabilità e infrastrutture. Per quanto riguarda la cultura, l'assessore Tiziana Gibelli ha assicurato il consolidamento dell'Art bonus Fvg (1,5 milioni di euro), e l'impegno su Eyof 2023 (4 milioni) e Nova Gorica/Gorizia 2025 (9,5 milioni più 2,1 milioni nel triennio). Nuovi contenitori creativi verranno avviati per valorizzare i luoghi della cultura regionali, con investimenti per 4,5 milioni. Oltre 176 sono stati i milioni stanziati quest'anno per sostenere il comparto produttivo e turistico mentre sono 17 i milioni di euro erogati a 10.614 beneficiari che portano ad oltre 70 milioni le risorse dedicate agli aiuti dall'inizio dell'emergenza Covid. Per il 2022, l'assessore Sergio Emidio Bini punta al nuovo bando del turismo da 14 milioni di euro, la continuazione dei canali contributivi europei e di SviluppoImpresa a favore di turismo, accesso al credito, artigianato e industria. Oltre a ciò intende superare la fase commissariale del Consorzio Aussa Corno. Le priorità in agricoltura secondo l'assessore Stefano Zannier - sono la candidatura dei Comuni delle Valli del Torre e Natisone e del Comune di Prepotto (attualmente esclusi dai fondi statali) nella strategia nazionale per le aree interne. Dal canto suo, l'assessore Barbara Zilli ha ricordato il nuovo patto di finanza pubblica con il Governo, che consentirà nei prossimi 5 anni di accantonare 2 miliardi di euro. Per il 2022 il contributo alla finanza nazionale sarà minore, facendo risparmiare alla Regione più di 403 milioni, ai quali si sommano 66,6 milioni di risorse aggiuntive per il territorio. Nel 2022 ha detto l'assessore Sebastiano Callari - verrà adottato il nuovo Piano di utilizzo del demanio marittimo statale ad uso diportistico che «ci permetterà di pianificare l'uso di circa 670mila metri quadrati di litorale in concessione e ben 6.800 posti barca interessati». Il 2022 sarà inoltre, per l'assessore Graziano Pizzimenti, l'anno della nuova legge regionale sugli appalti di lavori, servizi e forniture e di una nuova legge sulla casa.

